Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в честь 8 Марта

8 марта телебашня филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит праздничную подсветку в честь Международного женского дня.

Праздничный сценарий подсветки будет работать с момента наступления сумерек до 00:00 ночи.

В программе сценария архитектурно-художественной подсветки самарской телебашни анимации, поздравления «С праздником!», «С Днем 8 Марта!», красочные переливы, цветочные композиции.

Тематические световые шоу также пройдут на телебашнях в Астрахани, Благовещенске, Братске, Брянске, Воронеже, Грозном, Иркутске, Казани, Калининграде, Калуге, Кирове, Костроме, Майкопе, Махачкале, Мурманске, Назрани, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Симферополе, Смоленске, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске и других городах.

На медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться поздравительная открытка.