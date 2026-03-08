Я нашел ошибку
жетоны перестанут быть действительным платёжным средством в метро Самары
Самарцев предупреждают о фальшивых фитнес-чатах в Telegram
В Самаре из-за погоды могут приостановить движение судов на воздушной подушке
Перед сезоном ремонта жители Самарской области чаще обращаются к дизайнерам
Женщины в России перестали делить еду по гендеру
Россиянам грозит штраф за хранение в подъездах колясок и велосипедов
В Тольятти участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в краже из магазина
"Аэрофлот" отменит все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта
Перед сезоном ремонта жители Самарской области чаще обращаются к дизайнерам

С приближением весеннего сезона ремонта жители Самарской области активнее интересуются услугами дизайнеров и проектировщиков. По данным сервиса Авито Услуги, в январе–середине февраля 2026 года спрос на специалистов по дизайну интерьеров вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший рост интереса связан с проектированием отдельных зон в квартирах и домах. Чаще всего жители региона заказывают дизайн гостиных — спрос на такие проекты увеличился в четыре раза. Также почти втрое вырос интерес к оформлению спален, а проекты детских комнат и кухонь стали востребованнее в 2,7 раза. Помимо этого, увеличилось количество запросов на дизайн веранд, ванных комнат и домашних кабинетов.

Отдельное внимание уделяется удобству и организации пространства. Проекты балконов и лоджий стали популярнее на 61%, а гардеробных комнат — на 56%.

Среди дополнительных услуг вырос спрос на визуализацию интерьеров. Более чем в два раза чаще стали заказывать 2D-визуализацию, на 90% увеличился интерес к фотореалистичным рендерам, на 86% — к подбору мебели, а на 26% — к 3D-визуализации.

Эксперты связывают эту тенденцию с тем, что жители стремятся заранее продумать будущий ремонт и получить более функциональное пространство для жизни и работы. По данным сервиса Авито Подработка, по России спрос на специалистов в сфере архитектуры и дизайна также вырос — на 8%, а средний уровень вознаграждения при частичной занятости составляет около 63,6 тысячи рублей в месяц, пишет Самара Онлайн 24.

