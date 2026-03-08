Россиянам грозит штраф за хранение в подъездах колясок и велосипедов

Жители многоквартирных домов могут попасть на штраф до 15 тыс. рублей за хранение колясок и велосипедов, которые мешают проходу других соседей или создают угрозу. Об этом 8 марта рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

«Захламление подъездов зависит от объективной стороны деяния. Так, согласно статье 20.4 КоАП, ответственность может быть от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Но это именно в случае пожароопасности мусора или если вещи — коляски, велосипеды — мешают проходам и создают угрозу», — сказал Моисеев в беседе с «РИА Новости».

Доцент также дополнил, что запреты на загромождение закреплены в актах Госстроя.