В 20 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали махачкалинское "Динамо".

Счет во встрече самарцы открыли на 9 минуте. Подачу с углового Ильзата Ахметова головой замкнул Джеффри Чинеду – 1:0.

На 25 минуте встречи Ильзат Ахметов в центре поля перехватил передачу противника и вывел один на один Джеффри Чинеду, который оформил дубль – 2:0.

В следующем матче "Крылья Советов" встретятся в Нижнем Новгороде с "Пари НН". Игра 21 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 15 марта, в 17:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".