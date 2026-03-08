Я нашел ошибку
Температура воздуха 9 марта в Самаре ночью -21, -23°С, днем -16, -18°С.
9 марта в Самарской области похолодает до -21°С
8 марта. "Солидарность Самара Арена": дубль Джеффри Чинеду и победа над махачкалинским "Динамо" 
"Крылья Советов" - "Динамо" Мх - 2:0
Иван Носков: "Желаю всем женщинам, чтобы рядом с ними всегда были настоящие мужчины".
Иван Носков поздравил самарчанок с 8 Марта
11 марта в 17:00 в галерее ремесел Агентства социокультурных технологий откроется выставка «Такое близкое искусство».
В Самаре откроется выставка «Такое близкое искусство»: 20 мастеров губернии покажут интерьерную и архитектурную керамику
Юные звонари из Самары стали лауреатами Московского детского фестиваля
В Подмосковье зафиксировали рекордное количество волков этой зимой
жетоны перестанут быть действительным платёжным средством в метро Самары
Самарцев предупреждают о фальшивых фитнес-чатах в Telegram
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
"Крылья Советов" - "Динамо" Мх - 2:0

155
8 марта. "Солидарность Самара Арена": дубль Джеффри Чинеду и победа над махачкалинским "Динамо" 

В 20 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали махачкалинское "Динамо".

Счет во встрече самарцы открыли на 9 минуте. Подачу с углового Ильзата Ахметова головой замкнул Джеффри Чинеду – 1:0.

На 25 минуте встречи Ильзат Ахметов в центре поля перехватил передачу противника и вывел один на один Джеффри Чинеду, который оформил дубль – 2:0.

В следующем матче "Крылья Советов" встретятся в Нижнем Новгороде с "Пари НН". Игра 21 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 15 марта, в 17:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Крылья Советов Самара

