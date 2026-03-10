Я нашел ошибку
Главные новости:
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершился суперфинал всероссийского фестиваля керлинга сезона 2025-2026.
Команды из Самарской области стали лауреатами всероссийского фестиваля керлинга
С 7 по 8 марта в столице Словении Любляне состоялся международный турнир Slovenia Open 2026.
Тхэквондисты региона - призеры международных соревнований
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб человек
В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб человек
В самарском аэропорту и на вокзалах собираются ввести ограничение для такси
В самарском аэропорту и на вокзалах собираются ввести ограничение для такси
В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»
В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»
Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей
Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызранском районе горели надворные постройки на 70 кв. метрах

208
В Сызранском районе горели надворные постройки на 70 кв. метрах

8 марта в селе Жемковка на улице Промысловая загорелись надворные постройки.
Оперативно на место вызова были направлены расчеты пожарно-спасательного отряда № 47, а также коллеги из Главного управления МЧС России по Самарской области.
По прибытии было установлено, что открытым пламенем горят надворные постройки на площади 70 квадратных метров, существует угроза распространения на дом.
На борьбу с огнем были поданы 3 ствола «Б», сформированы 2 звена газодымозащитной службы.
Благодаря грамотным и слаженным действиям в 8:28 была объявлена локализация пожара, в 8:46 – объявлена ликвидация открытого горения. В 10:14 пожар был полностью ликвидирован.
К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

 

Теги: Пожар

