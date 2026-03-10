В Сызранском районе горели надворные постройки на 70 кв. метрах

8 марта в селе Жемковка на улице Промысловая загорелись надворные постройки.

Оперативно на место вызова были направлены расчеты пожарно-спасательного отряда № 47, а также коллеги из Главного управления МЧС России по Самарской области.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горят надворные постройки на площади 70 квадратных метров, существует угроза распространения на дом.

На борьбу с огнем были поданы 3 ствола «Б», сформированы 2 звена газодымозащитной службы.

Благодаря грамотным и слаженным действиям в 8:28 была объявлена локализация пожара, в 8:46 – объявлена ликвидация открытого горения. В 10:14 пожар был полностью ликвидирован.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"