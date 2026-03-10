В Самарской области спасли двух человек, застрявших на снегоходе на фарватере Волги

8 марта спасатели Поисково-спасательных отрядов города Сызрань и города Октябрьск проводили спасательную операцию на реке Волга в районе острова Васильевский. Мужчина и женщина 1987 года застряли на снегоходе на фарватере реки Волга. Оставаться на льду при сильном ветре было опасно, поэтому они обратились за помощью к спасателям. В 23.27 от спасательной станции для оказания помощи вышел аэроглиссер «Север». Высокие торосы на фарватере не позволили спасателям пробиться. Было принято решение задействовать более лекгий аэроглиссер «Патруль». Спасательным автомобилем аэроглиссер доставили в село Переволоки и спустили на лед. В 04.21 пострадавших доставили на аэроглиссере до берега. От медицинской помощи они отказались.

В спасательной операции было задействовано 10 спасателей, два спасательных автомобиля и два аэроглиссера. Спасатели призывают воздержаться от выхода не лед. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь!

Фото ПСС по Самарской области