Регистрация в MAX стала доступна жителям 40 стран

Отправлять сообщения и совершать звонки в МАХ смогут пользователи из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Для регистрации в мессенджере необходимо скачать приложение, выбрать страну, ввести номер телефона и проверочный код из SMS.

Зарегистрироваться в МАХ можно с sim-картой операторов в том числе Вьетнама, Индонезии, ОАЭ, Таиланда, Туркменистана, Турции, Кубы, Ирака и Венесуэлы.

Начать общение с пользователями из других государств можно после добавления номеров друг друга в контакты — это необходимая мера безопасности. Для усиления защиты аккаунта можно установить двухфакторную аутентификацию, «Безопасный режим» и «Семейную защиту» — эти настройки доступны в профиле пользователя в разделе «Безопасность».

В ноябре прошлого года возможность звонить и отправлять сообщения в МАХ — помимо пользователей из России и Беларуси — появилась у жителей семи стран СНГ.

Полный список стран, в которых можно скачать MAX: Россия, Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Грузия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Турция, Туркменистан, Вьетнам, ОАЭ, Куба, Лаос, Камбоджа, Афганистан, Боливия, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Колумбия, Гренада, Гамбия, Индия, Ирак, Сент-Китс и Невис, Кувейт, Ливан, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Палау, Катар, Саудовская Аравия, Венесуэла, Танзания.