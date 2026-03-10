МВД предупредило самарских пенсионеров о новой схеме мошенничества с БАДами

Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров, связанную с продажей биологически активных добавок (БАД). Об этом сообщает МВД.

Сначала жертве звонят, представляясь продавцом добавок, и убеждают оформить заказ. После получения товара пенсионеру звонит «следователь», утверждающий, что продукция поддельная.

Мошенник предлагает помощь в составлении заявления на компенсацию, обещая вернуть деньги за товар и выплатить дополнительную моральную компенсацию.

Когда пенсионер отправляет копию заявления через мессенджер, аферисты сообщают, что для рассмотрения дела необходим адвокат, и требуют оплату юридических услуг и судебных издержек. После перевода денег связь с мошенниками прекращается.

Эксперты рекомендуют пенсионерам не доверять звонкам от неизвестных и не перечислять деньги для «возмещения ущерба» через сомнительные каналы, пишет Самара-МК.