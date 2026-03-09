Мошенники начали массово использовать новую тактику - схему «обратного звонка»

Мошенники массово переключаются на схему "обратного звонка": рассылают смс-сообщения с предупреждением о взломе аккаунта на "Госуслугах" и просьбой перезвонить, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Мошенники массово переключаются на тактику "обратного звонка". Жертве приходит смс или уведомление в мессенджер: "Ваш аккаунт на "Госуслугах" взломан. Для блокировки злоумышленников срочно позвоните по номеру +7...". Перезванивая, абонент попадает в поддельный колл-центр "службы поддержки", где его убеждают продиктовать данные карты или код из смс", - рассказали в "Мошеловке".

Целевая группа этих мошеннических схем - это пользователи "Госуслуг", онлайн-банков и микрофинансовых организаций (МФО). Схема актуальна для марта, поскольку внедрение новых защитных механизмов вынуждает преступников менять тактику, делая ставку на доверчивость и инициативу самих граждан.

В "Мошеловке" советуют не перезванивать по номеру, указанному в сообщении от незнакомого абонента. "А если вы уже перезвонили и вам говорят "перевести деньги на безопасный счет", немедленно завершите разговор", - добавили там.

"Помните: настоящие сотрудники государственных и финансовых организаций никогда не просят вас перезванивать на мобильные номера", - заключили в "Мошеловке".