Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре с места ДТП госпитализирован пешеход
В Самаре с места ДТП госпитализирован пешеход
Собака помогла закрыть наркопритон в Волжском
Собака помогла закрыть наркопритон в Волжском
Ресторанам России предрекли волну закрытий
Ресторанам России предрекли волну закрытий
Четверо взрослых и девять детей отравились в бассейне в Стерлитамаке
Четверо взрослых и девять детей отравились в бассейне в Стерлитамаке
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый
Мошенники начали массово использовать новую тактику - схему «обратного звонка»
Мошенники начали массово использовать новую тактику - схему «обратного звонка»
Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности
Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности
В Тольятти 7 и 8 марта проходил личный Кубок России по мотогонкам на льду. Участие приняли сильнейшие гонщики страны/
Игорь Кононов - победитель личного Кубка России по мотогонкам на льду 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
0.96
EUR 91.84
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенники начали массово использовать новую тактику - схему «обратного звонка»

143
Мошенники начали массово использовать новую тактику - схему «обратного звонка»

Мошенники массово переключаются на схему "обратного звонка": рассылают смс-сообщения с предупреждением о взломе аккаунта на "Госуслугах" и просьбой перезвонить, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Мошенники массово переключаются на тактику "обратного звонка". Жертве приходит смс или уведомление в мессенджер: "Ваш аккаунт на "Госуслугах" взломан. Для блокировки злоумышленников срочно позвоните по номеру +7...". Перезванивая, абонент попадает в поддельный колл-центр "службы поддержки", где его убеждают продиктовать данные карты или код из смс", - рассказали в "Мошеловке".

Целевая группа этих мошеннических схем - это пользователи "Госуслуг", онлайн-банков и микрофинансовых организаций (МФО). Схема актуальна для марта, поскольку внедрение новых защитных механизмов вынуждает преступников менять тактику, делая ставку на доверчивость и инициативу самих граждан.

В "Мошеловке" советуют не перезванивать по номеру, указанному в сообщении от незнакомого абонента. "А если вы уже перезвонили и вам говорят "перевести деньги на безопасный счет", немедленно завершите разговор", - добавили там.

"Помните: настоящие сотрудники государственных и финансовых организаций никогда не просят вас перезванивать на мобильные номера", - заключили в "Мошеловке".

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцев предупреждают о фальшивых фитнес-чатах в Telegram
08 марта 2026, 13:08
Самарцев предупреждают о фальшивых фитнес-чатах в Telegram
Злоумышленники создают поддельные чаты, якобы принадлежащие известным спортивным клубам и фитнес-брендам, и приглашают в них пользователей из официальных... Криминал
607
В Совфеде предупредили о новой схеме мошенничества с электронными письмами
07 марта 2026, 13:20
В Совфеде предупредили о новой схеме мошенничества с электронными письмами
Схема начинается с электронного письма, оформленного в официальном стиле и отправленного якобы от налоговой службы. Криминал
681
В Самаре от мошенников пострадал 41 летний местный житель, который планировал приобрести автомобиль
04 марта 2026, 10:41
В Самаре от мошенников пострадал 41 летний местный житель, который планировал приобрести автомобиль
В одном из мессенджеров мужчина обнаружил группу, предлагавшую услуги по поставке автомобилей из за рубежа. Криминал
536
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
645
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
728
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
733
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
1257
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
547
Весь список