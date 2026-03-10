Команды из Самарской области стали лауреатами всероссийского фестиваля керлинга

В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершился суперфинал всероссийского фестиваля керлинга сезона 2025-2026.
В соревнованиях принимали участие десять сильнейших юношеских команд по результатам отборочных этапов.
Победителем всероссийского фестиваля стала сборной Самарской области-2: Мирослава Арчибасова, Софья Борзилова, Степан Рузанов, Дмитрий Мартынов, тренер - О.Ю.Мартынова.
Серебро - у сборной Самарской области-1: Глеб Жохов, Марианна Котова, Игорь Портиков, Ольга Рогач, тренеры - Е.А.Богатова, В.В.Богатов.
Фото: Самарский спорт