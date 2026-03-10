Я нашел ошибку
Главные новости:
«Самарская студенческая весна — 2026» пройдёт в новом формате под слоганом «Творчество в единстве».
В Самарской области стартует фестиваль творчества «Самарская студенческая весна»
С 4 по 6 марта Салехард принял более 100 руководителей региональных отделений РСО из 85 регионов страны.  
На Всероссийском совещании руководителей реготделений РСО в Салехарде обсудили планы развития организации на 2026 год  
Только за 2025 год психологическую помощь получили более 1600 участников СВО и 1017 членов их семей. 
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» содействует в получении медпомощи ветеранам СВО и членам их семей
Правительство Самарской области развивает партнерство с крупнейшей российской технологической компанией Яндекс.
Туризм, цифровизация и ИИ: в облправительстве обсудили развитие туризма
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершился суперфинал всероссийского фестиваля керлинга сезона 2025-2026.
Команды из Самарской области стали лауреатами всероссийского фестиваля керлинга
С 7 по 8 марта в столице Словении Любляне состоялся международный турнир Slovenia Open 2026.
Тхэквондисты региона - призеры международных соревнований
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
Команды из Самарской области стали лауреатами всероссийского фестиваля керлинга

114
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершился суперфинал всероссийского фестиваля керлинга сезона 2025-2026.

В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершился суперфинал всероссийского фестиваля керлинга сезона 2025-2026.

В соревнованиях принимали участие десять сильнейших юношеских команд по результатам отборочных этапов.

Победителем всероссийского фестиваля стала сборной Самарской области-2: Мирослава Арчибасова, Софья Борзилова, Степан Рузанов, Дмитрий Мартынов, тренер - О.Ю.Мартынова.

Серебро - у сборной Самарской области-1: Глеб Жохов, Марианна Котова, Игорь Портиков, Ольга Рогач, тренеры - Е.А.Богатова, В.В.Богатов.

 

Фото: Самарский спорт 

Теги: Самара

В центре внимания
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
10 марта 2026  13:29
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
195
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
10 марта 2026  13:08
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
226
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
10 марта 2026  12:55
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
200
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
826
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
878
