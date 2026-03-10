В Самаре пройдут игры 1/3 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН сезона 2025–2026

12-го и 13-го марта 2026-го года в 18:00 в городе Самаре на сцене КРЦ «Звезда» состоятся игры 1/3 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН сезона 2025–2026 — одного из ключевых этапов детского КВН-проекта, реализуемого на федеральном уровне. (6+)

Игры Всероссийской Юниор-Лиги КВН реализуются в рамках Всероссийского проекта «КВН.Первые» Национального проекта «Молодёжь и дети», федерального проекта «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)».

Участниками игр станут 37 команд из 28 регионов России и Республики Беларусь. В Самару приедут коллективы, которые не смогли пройти напрямую в полуфинал по итогам 1/4 финала, а также участники последнего сезона телевизионного проекта «КВН ДЕТИ». Для ребят это важный шанс продолжить борьбу за выход в следующий этап сезона и заявить о себе на всероссийском уровне.

Полный список участников игр:

⦁ «Всем удачи», г. Тверь

⦁ «Кураж», г. Новосибирск

⦁ «Легенды», г. Краснодар

⦁ «Знаем, знаем, проходили», г. Донской, Тульская область

⦁ «Кнедлики», г. Белгород, Белгородская область

⦁ «Без берегов», г. Калуга

⦁ «А мама знает», г. Орск

⦁ «Содружество», г. Уфа

⦁ «Чихуа-ха-ха», г. Красноярск

⦁ «Разумное решение», п. Разумное, Белгородская область

⦁ «Столица Урала», г. Екатеринбург

⦁ «Городок», г. Нижний Новгород, Нижегородская область

⦁ «Пока так», г. Тюмень

⦁ «Годненько», г. Уфа

⦁ «ГДЗ», г. Смоленск

⦁ «Осторожно, дети!», г. Снежное, Донецкая Народная Республика

⦁ «Хабарейра», г. Хабаровск, Хабаровский край

⦁ «Двор», г. Симферополь, Республика Крым

⦁ «Нескучный дом», г. Карабаш, Челябинская область

⦁ «Крестики-нолики», г. Волгоград

⦁ «Дочки-сыночки», г. Орск, Оренбургская область

⦁ «ДЕТИ», г. Калининград, Калининградская область

⦁ «Звезды сошлись», г. Челябинск

⦁ «Феникс», г. Краснодар, Краснодарский край

⦁ «Смузи», с. Ладовская Балка, Ставропольский край

⦁ «Тридцать два», г. Брянск

⦁ «Мультискилл», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

⦁ «Минские драники», г. Минск, Республика Беларусь

⦁ «Сборная президентского внимания», г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

⦁ «Белый кролик», г. Москва

⦁ «Сириус», г. Кемерово

⦁ «Три сестры», г. Краснодар

⦁ «Дети против правил», г. Москва (г.о. Троицк)

⦁ «Подружки», г. Волгоград

⦁ «Тюменское время», г. Тюмень

⦁ «Розовый компот», г. Киров, Кировская область

⦁ «Сборная Дагестана «Аб-Доб»», Республика Дагестан, г. Махачкала

Место проведения выбрано не случайно. Самарская область — регион с богатой космической историей и яркими КВН-традициями. Именно здесь зародилась легендарная команда КВН «СОК», а также чемпионы телевизионного проекта «КВН ДЕТИ» — команда «Перспективочка». Самара по праву считается одной из знаковых точек на карте КВН-движения страны.

В рамках 1/3 финала команды сыграют одно конкурсное испытание: «Приветствие» — визитная карточка команды, где участники представят себя и свой юмор. Также в рамках подготовки к играм с участниками будет работать команда профессионалов: редакторы помогут ребятам выстроить правильную структуру выступлений и доработать идеи; специалисты по сценической подготовке усилят актёрские навыки каждой команды и помогут им проработать сценическое движение, музыкальные и визуальные решения, а также общее драматургическое построение выступлений.

Главная цель проекта — развитие творческих способностей детей и подростков, повышение общей культуры движения детского КВН, расширение вовлечённости школьников в креативную деятельность и помощь талантливым ребятам со всей страны в поиске своего пути в творческих и креативных индустриях через участие в любимой поколениями россиян игре КВН.

Всероссийская Юниор-Лига КВН продолжает объединять талантливых, ярких и смелых детей, доказывая, что детский КВН — это масштабно, современно и по-настоящему важно для будущего страны.

Организаторы игр: Телевизионное творческое объединение «АМИК», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых», Правительство Самарской области и Министерство молодёжной политики Самарской области.

Генеральный партнёр проекта — Университет «Синергия».

Фото: Движение Самарский КВН