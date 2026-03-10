Эксперт минздрава СО: диспансеризация помогает выявлять гепатит С

С 2024 года в программу диспансеризации включен важный анализ - скрининг на гепатит С. Об этом рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике в г. о. Самара Людмила Слепнева:



"Почему гепатит С называют «ласковым убийцей»?



Гепатит С- это вирус, который поражает печень. Его главная опасность в том, что в 80% случаев болезнь никак себя не проявляет годами. Человек чувствует себя здоровым, а вирус в это время медленно разрушает клетки печени, что может привести к циррозу или раку.

Важно знать: вирус гепатита С в 10 раз заразнее ВИЧ. При этом современная медицина позволяет полностью избавиться от него всего за 8-12 недель лечения с эффективностью до 98% . Главное условие- вовремя узнать о проблеме.



Кто может пройти обследование и как часто?

Кому положено: всем гражданам России старше 25 лет.

Периодичность: исследование проводится 1 раз в 10 лет. Это означает, что каждый человек в возрасте 25, 35, 45, 55 лет и так далее может бесплатно провериться на гепатит С в рамках диспансеризации.



Что входит в исследование?

У вас возьмут кровь и проверят ее на наличие антител к вирусу гепатита С (anti-HCV) . Это стандартный анализ, который не требует сложной подготовки. Желательно за сутки не есть жирную пищу, а в день сдачи крови не курить за 30 минут до процедуры".

Фото: минздрав СО