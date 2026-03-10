Я нашел ошибку
В Самаре в бассейне СамГТУ состоялось открытие всероссийских соревнований по синхронному плаванию «Принцесса Волги».
Самарская область принимает всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги»
Документальные ленты самарских кинематографистов представили в Русских домах за рубежом в рамках Международного фестиваля кинохроники «БРИКС».
Картины самарских кинодокументалистов увидели зрители в 21 стране мира
На выходных в соцсетях жители били тревогу: в районе Бахиловой Поляны заметили лося. Люди переживали, что животное ранено и может погибнуть.
Минприроды СО: с лосем в Бахиловой Поляне всё в порядке
Сегодня, 10 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одной из главных тем стала подготовка к проведению весенних полевых работ.
Подготовка к посевной: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
ГУФССП России по Самарской области сообщает, что по заявлению лица, в пользу которого принят судебный акт, исполнительный лист может направляться судом в подразделение судебных приставов в виде электронного документа.
ГУФССП СО: исполнительный лист можно подать в электронном виде
10 марта в 11:35 в селе Приволжье на улице Зелёная поляна произошел пожар.
Сегодня в Приволжском районе горел частный дом на площади 60 квадратных метров
С 2024 года в программу диспансеризации включен важный анализ - скрининг на гепатит С.
Эксперт минздрава СО: диспансеризация помогает выявлять гепатит С
По информации Приволжского УГМС утром и днем 11 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.
Утром и днем 11 марта в губернии ожидается туман
Эксперт минздрава СО: диспансеризация помогает выявлять гепатит С

164
С 2024 года в программу диспансеризации включен важный анализ - скрининг на гепатит С.

С 2024 года в программу диспансеризации включен важный анализ - скрининг на гепатит С. Об этом рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике в г. о. Самара Людмила Слепнева:

"Почему гепатит С называют «ласковым убийцей»?

Гепатит С- это вирус, который поражает печень. Его главная опасность в том, что в 80% случаев болезнь никак себя не проявляет годами. Человек чувствует себя здоровым, а вирус в это время медленно разрушает клетки печени, что может привести к циррозу или раку.
Важно знать: вирус гепатита С в 10 раз заразнее ВИЧ. При этом современная медицина позволяет полностью избавиться от него всего за 8-12 недель лечения с эффективностью до 98% . Главное условие- вовремя узнать о проблеме.

Кто может пройти обследование и как часто?
Кому положено: всем гражданам России старше 25 лет.
Периодичность: исследование проводится 1 раз в 10 лет. Это означает, что каждый человек в возрасте 25, 35, 45, 55 лет и так далее может бесплатно провериться на гепатит С в рамках диспансеризации.

Что входит в исследование?
У вас возьмут кровь и проверят ее на наличие антител к вирусу гепатита С (anti-HCV) . Это стандартный анализ, который не требует сложной подготовки. Желательно за сутки не есть жирную пищу, а в день сдачи крови не курить за 30 минут до процедуры".

 

Фото:   минздрав СО

