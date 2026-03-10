Самарская область принимает всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги»

В Самаре в бассейне СамГТУ состоялось открытие всероссийских соревнований по синхронному плаванию «Принцесса Волги». Самарская область принимает этот турнир в 25-й раз.



Участники - более 300 спортсменов в двух возрастных категориях: юноши 13-16 лет, девушки 13-15 лет и мальчики, девочки до 13 лет. Спортсмены представляют 14 субъектов РФ, в том числе Самарскую область.

На торжественном открытии спортсменов и болельщиков приветствовали первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев и президент региональной федерации синхронного плавания Наталья Корнилова.

Фото: скриншот видео/Самарский спорт