Мантуров: первой планетой, которую Россия будет осваивать после Луны, будет Венера

Первой планетой, которую Россия будет осваивать после Луны в рамках изучения дальнего космоса, будет Венера, такое направление имеет исторические корни, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров, передает РИА Новости.

"Нашей стране еще в 1970 году удалось первой в мире произвести успешную посадку космического аппарата на другой планете Солнечной системы. И это была именно Венера. Поэтому сначала мы, наверное, будем двигаться в данном направлении. А дальше посмотрим, насколько успешно будут выполняться поставленные задачи", — сказал Мантуров в интервью журналу "Разведчик".

Он отметил, что для реализации таких амбициозных проектов стране потребуются не только серьезные ресурсы, но и нестандартные инженерные решения. Для этого, по словам Мантурова, нужна талантливая и "дерзкая в хорошем смысле этого слова" молодежь. Именно такие молодые люди, уверен Мантуров, смогут по‑новому взглянуть на проблемы и предложить свежие идеи.

Первый вице-премьер отметил, что Россия сейчас совместно с партнерами решает вопросы энергообеспечения научной лунной станции. Для этого на лунную поверхность будет доставлена российская атомная энергетическая установка малой мощности. Она станет основным источником электричества для поддержания жизнедеятельности станции, а в дальнейшем такую технологию будет использовать для освоения дальнего космоса.

Фото: pxhere.com