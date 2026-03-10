Я нашел ошибку
Главные новости:
10 марта, в ходе оперативного совещания Вячеслав Федорищев сообщил о завершении формирования нового состава Правительства Самарской области.
Завершено формирование нового состава Правительства Самарской области
10 марта на оперативном совещании в облправительстве в рамках повестки Вячеслав Федорищев рассмотрел ряд обращений жителей и дал поручения по их отработке.
Вячеслав Федорищев поручил вести работу по замене изношенного высокотехнологичного медоборудования в Самарской области
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
Температура воздуха 11 марта в Самаре ночью -2, -4°С, днем +4, +6°С. Ночью и утром местами гололедица.
11 марта в регионе без осадков, днем до +7°С
12 марта в программе «Прямой диалог» примет участие Владислав Зотов – заместитель главы города Самары, курирующий вопросы экономического развития и инвестиционной политики.
Замглавы Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
В Прибрежном к акции «Километр красоты» присоединился отряд «Алмаз» под руководством Романа Федорова, ставший лучшим в области в 2025 году.
Самарские юнармейцы присоединились к всероссийской акции «Километр красоты»
По информации Приволжского УГМС ночью 11 марта местами в Самарской области сохранится усиление южного ветра, порывы 15-18 м/с.
Ночью 11 марта местами в губернии сохранится усиление ветра
В поздравительной телеграмме Путин отметил, что рад тому, что Зацепин встречает 100-летний юбилей «на творческом подъеме, в прекрасном настроении, в кругу родных, друзей, верных поклонников» и продолжает дарить любителям музыки новые произведения.
Путин поздравил композитора, народного артиста России Александра Зацепина со 100-летним юбилеем
Мантуров: первой планетой, которую Россия будет осваивать после Луны, будет Венера

174
Первый вице-премьер отметил, что Россия сейчас совместно с партнерами решает вопросы энергообеспечения научной лунной станции.

Первой планетой, которую Россия будет осваивать после Луны в рамках изучения дальнего космоса, будет Венера, такое направление имеет исторические корни, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров, передает РИА Новости.

"Нашей стране еще в 1970 году удалось первой в мире произвести успешную посадку космического аппарата на другой планете Солнечной системы. И это была именно Венера. Поэтому сначала мы, наверное, будем двигаться в данном направлении. А дальше посмотрим, насколько успешно будут выполняться поставленные задачи", — сказал Мантуров в интервью журналу "Разведчик".

Он отметил, что для реализации таких амбициозных проектов стране потребуются не только серьезные ресурсы, но и нестандартные инженерные решения. Для этого, по словам Мантурова, нужна талантливая и "дерзкая в хорошем смысле этого слова" молодежь. Именно такие молодые люди, уверен Мантуров, смогут по‑новому взглянуть на проблемы и предложить свежие идеи.

Первый вице-премьер отметил, что Россия сейчас совместно с партнерами решает вопросы энергообеспечения научной лунной станции. Для этого на лунную поверхность будет доставлена российская атомная энергетическая установка малой мощности. Она станет основным источником электричества для поддержания жизнедеятельности станции, а в дальнейшем такую технологию будет использовать для освоения дальнего космоса.

 

Фото:   pxhere.com

