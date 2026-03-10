Я нашел ошибку
Главные новости:
10 марта, в ходе оперативного совещания Вячеслав Федорищев сообщил о завершении формирования нового состава Правительства Самарской области.
Завершено формирование нового состава Правительства Самарской области
10 марта на оперативном совещании в облправительстве в рамках повестки Вячеслав Федорищев рассмотрел ряд обращений жителей и дал поручения по их отработке.
Вячеслав Федорищев поручил вести работу по замене изношенного высокотехнологичного медоборудования в Самарской области
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
Температура воздуха 11 марта в Самаре ночью -2, -4°С, днем +4, +6°С. Ночью и утром местами гололедица.
11 марта в регионе без осадков, днем до +7°С
12 марта в программе «Прямой диалог» примет участие Владислав Зотов – заместитель главы города Самары, курирующий вопросы экономического развития и инвестиционной политики.
Замглавы Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
В Прибрежном к акции «Километр красоты» присоединился отряд «Алмаз» под руководством Романа Федорова, ставший лучшим в области в 2025 году.
Самарские юнармейцы присоединились к всероссийской акции «Километр красоты»
По информации Приволжского УГМС ночью 11 марта местами в Самарской области сохранится усиление южного ветра, порывы 15-18 м/с.
Ночью 11 марта местами в губернии сохранится усиление ветра
В поздравительной телеграмме Путин отметил, что рад тому, что Зацепин встречает 100-летний юбилей «на творческом подъеме, в прекрасном настроении, в кругу родных, друзей, верных поклонников» и продолжает дарить любителям музыки новые произведения.
Путин поздравил композитора, народного артиста России Александра Зацепина со 100-летним юбилеем
Ночью 11 марта местами в губернии сохранится усиление ветра

155
По информации Приволжского УГМС ночью 11 марта местами в Самарской области сохранится усиление южного ветра, порывы 15-18 м/с.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 11 марта местами в Самарской области сохранится усиление южного ветра, порывы 15-18 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Погода Самара

Температура воздуха 11 марта в Самаре ночью -2, -4°С, днем +4, +6°С. Ночью и утром местами гололедица.
10 марта 2026, 22:02
11 марта в регионе без осадков, днем до +7°С
Температура воздуха 11 марта в Самаре ночью -2, -4°С, днем +4, +6°С. Ночью и утром местами гололедица. Экология
68
Температура воздуха 10 марта в Самаре ночью -23, -25°С, днем -11, -13°С.
09 марта 2026, 19:30
10 марта в регионе днем небольшой снег, слабая метель, до -16°С
Температура воздуха 10 марта в Самаре ночью -23, -25°С, днем -11, -13°С. Экология
501
По информации Приволжского УГМС 10 марта местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра порывы 15-18 м/с».
09 марта 2026, 14:19
Ночью 10 марта местами в губернии ожидается мороз до -32 С
По информации Приволжского УГМС 10 марта местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра порывы 15-18 м/с». Экология
578
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026  22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
51
Сегодня, 10 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одной из главных тем стала подготовка к проведению весенних полевых работ.
10 марта 2026  17:48
Подготовка к посевной: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
249
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
10 марта 2026  13:29
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
340
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
10 марта 2026  13:08
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
516
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
10 марта 2026  12:55
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
301
