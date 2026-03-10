Замглавы Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»

12 марта в программе «Прямой диалог» примет участие Владислав Зотов – заместитель главы города Самары, курирующий вопросы экономического развития и инвестиционной политики.



Он расскажет о том, какие меры поддержки сегодня доступны предприятиям малого и среднего бизнеса, как выстроен диалог администрации города и крупных промышленных предприятий, каким образом и где готовят будущих специалистов, что такое инвестиционный паспорт Самары, какие инвестиционные проекты реализуются сейчас и какие в планах.



Владислав Зотов ответит также на вопросы, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/12189/. Трансляция начнется в 18:00 на телеканале «Самара-ГИС» и в Госпаблике администрации города Самары https://vk.ru/samaraadm.

Фото: пресс-служба администрации Самары