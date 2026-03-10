Я нашел ошибку
Главные новости:
10 марта, в ходе оперативного совещания Вячеслав Федорищев сообщил о завершении формирования нового состава Правительства Самарской области.
Завершено формирование нового состава Правительства Самарской области
10 марта на оперативном совещании в облправительстве в рамках повестки Вячеслав Федорищев рассмотрел ряд обращений жителей и дал поручения по их отработке.
Вячеслав Федорищев поручил вести работу по замене изношенного высокотехнологичного медоборудования в Самарской области
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
Температура воздуха 11 марта в Самаре ночью -2, -4°С, днем +4, +6°С. Ночью и утром местами гололедица.
11 марта в регионе без осадков, днем до +7°С
12 марта в программе «Прямой диалог» примет участие Владислав Зотов – заместитель главы города Самары, курирующий вопросы экономического развития и инвестиционной политики.
Замглавы Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
В Прибрежном к акции «Километр красоты» присоединился отряд «Алмаз» под руководством Романа Федорова, ставший лучшим в области в 2025 году.
Самарские юнармейцы присоединились к всероссийской акции «Километр красоты»
По информации Приволжского УГМС ночью 11 марта местами в Самарской области сохранится усиление южного ветра, порывы 15-18 м/с.
Ночью 11 марта местами в губернии сохранится усиление ветра
В поздравительной телеграмме Путин отметил, что рад тому, что Зацепин встречает 100-летний юбилей «на творческом подъеме, в прекрасном настроении, в кругу родных, друзей, верных поклонников» и продолжает дарить любителям музыки новые произведения.
Путин поздравил композитора, народного артиста России Александра Зацепина со 100-летним юбилеем
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
Вячеслав Федорищев поручил вести работу по замене изношенного высокотехнологичного медоборудования в Самарской области

68
10 марта на оперативном совещании в облправительстве в рамках повестки Вячеслав Федорищев рассмотрел ряд обращений жителей и дал поручения по их отработке.

Во вторник, 10 марта, на оперативном совещании в областном правительстве в рамках повестки губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел ряд обращений жителей и дал поручения по их отработке.
В частности, главе региона поступило сообщение от пациенток Красноармейской центральной районной больницы о необходимости заменить аппарат маммографии – действующий аппарат постоянно выходит из строя, качество исследований плохое, их приходится переделывать в других городах.
За счет средств областного бюджета маммограф будет заменен в этом году. По информации и.о. министра здравоохранения Самарской области Сергея Вдовенко, в апреле планируется заключить контракт – на поставку до августа. После монтажа в IV квартале этого года жительницам Красноармейского района будут проводить обследования уже на современном оборудовании.
«Напоминаю, что мы в программе развития предусмотрели обновление, закупку более 7 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, том числе МРТ. В рамках этой программы такие сложные участки расшивайте. Там, где износ 100% уже давно, подавайте заявку, и в этом году будем контрактоваться», – поручил губернатор и.о. министра.
Также Вячеславу Федорищеву направили обращение жители села Белозерки. Они обеспокоены отменой утреннего рейса автобуса маршрута №110, который связывал село с районным центром – селом Красный Яр и центральной больницей. До ближайшей остановки на трассе идти пожилым людям очень далеко.
По поручению главы региона обращение было отработано, о решении проблемы доложил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов. Уже с завтрашнего дня перевозчик приступит к обслуживанию Белозерок – остановочный пункт в селе сейчас вносят в техническую документацию и действующий реестр межмуниципальных маршрутов. Автобусы маршрута №110 отправляются от Центрального автовокзала и остановки Красный Яр с 6:00 с интервалом каждые 20 минут до 21:40.
«Такие случаи отрабатывайте на своем уровне, не доводите до того, что это нужно рассматривать на оперативном совещании у губернатора», – обратился губернатор к врио министра.
Также на совещании были рассмотрены жалобы граждан, поступившие за неделю через соцсети. Заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Дина Черемушкина доложила о результатах работ по предыдущим обращениям и обозначила ряд новых проблем, которые, в основном, касаются сферы ЖКХ и недостаточно оперативной и качественной работы управляющих компаний, в том числе в части уборки наледи с крыш.
«Сейчас закончатся морозы, которые, скорее всего, станут последними в этом сезоне, начнется оттепель. Вопрос схода снега и наледи с крыш станет очень актуальным. Поэтому прошу всех глав постоянно держать ситуацию на контроле с подведомственными учреждениями, а ГЖИ вести постоянную работу с управляющими компаниями. Речь идет о безопасности людей», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

 

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

Весь список