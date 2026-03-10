Я нашел ошибку
«Снежная и холодная зима сама по себе не гарантирует «всплеска» комаров и клещей. Решающее значение для динамики популяций имеют погодные условия весны», - заявили в ведомстве.
Роспотребнадзор отверг риск нашествия комаров и клещей весной
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
10 марта на совещании в облправительстве обсудили организацию работы по трудоустройству несовершеннолетних в период каникул и свободное от учебы время в Самарской области в 2025 году и планах на 2026 год.
Самарская область расширяет программу летнего трудоустройства подростков в 2026 году
10 марта, в ходе оперативного совещания Вячеслав Федорищев сообщил о завершении формирования нового состава Правительства Самарской области.
Завершено формирование нового состава Правительства Самарской области
10 марта на оперативном совещании в облправительстве в рамках повестки Вячеслав Федорищев рассмотрел ряд обращений жителей и дал поручения по их отработке.
Вячеслав Федорищев поручил вести работу по замене изношенного высокотехнологичного медоборудования в Самарской области
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
Температура воздуха 11 марта в Самаре ночью -2, -4°С, днем +4, +6°С. Ночью и утром местами гололедица.
11 марта в регионе без осадков, днем до +7°С
12 марта в программе «Прямой диалог» примет участие Владислав Зотов – заместитель главы города Самары, курирующий вопросы экономического развития и инвестиционной политики.
Замглавы Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
Роспотребнадзор отверг риск нашествия комаров и клещей весной

73
«Снежная и холодная зима сама по себе не гарантирует «всплеска» комаров и клещей. Решающее значение для динамики популяций имеют погодные условия весны», - заявили в ведомстве.

Снежная и холодная зима, обрушившаяся на Россию в этом году, не гарантирует нашествия клещей и комаров весной. Об этом 10 марта завили в пресс-служба Роспотребнадзора, пишут "Известия".

Ранее в этот день в Telegram-каналах распространилась информация, что россиян якобы ждет «нашествие» комаров и клещей весной из-за того, что холодная зима стала хорошей средой для их выживания.

«Снежная и холодная зима сама по себе не гарантирует «всплеска» комаров и клещей. Решающее значение для динамики популяций имеют погодные условия весны», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Затяжные весенние холода могут сместить сроки активизации клещей, а быстрое пересыхание временных водоемов — прервать развитие личинок комаров. Массовое появление комаров возможно лишь при теплой и влажной весне, особенно в мае и начале июня, объясняют специалисты.

«Важно отметить, что комары, обитающие на территории России, как правило, не представляют высоких эпидемиологических рисков и не являются переносчиками опасных тропических лихорадок», — указали в Роспотребнадзоре, напомнив о постоянном мониторинге численности и распространения этих насекомых.

 

Фото:   freepik.com

