Роспотребнадзор отверг риск нашествия комаров и клещей весной

Снежная и холодная зима, обрушившаяся на Россию в этом году, не гарантирует нашествия клещей и комаров весной. Об этом 10 марта завили в пресс-служба Роспотребнадзора, пишут "Известия".

Ранее в этот день в Telegram-каналах распространилась информация, что россиян якобы ждет «нашествие» комаров и клещей весной из-за того, что холодная зима стала хорошей средой для их выживания.

«Снежная и холодная зима сама по себе не гарантирует «всплеска» комаров и клещей. Решающее значение для динамики популяций имеют погодные условия весны», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Затяжные весенние холода могут сместить сроки активизации клещей, а быстрое пересыхание временных водоемов — прервать развитие личинок комаров. Массовое появление комаров возможно лишь при теплой и влажной весне, особенно в мае и начале июня, объясняют специалисты.

«Важно отметить, что комары, обитающие на территории России, как правило, не представляют высоких эпидемиологических рисков и не являются переносчиками опасных тропических лихорадок», — указали в Роспотребнадзоре, напомнив о постоянном мониторинге численности и распространения этих насекомых.

Фото: freepik.com