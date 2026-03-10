Я нашел ошибку
Главные новости:
«Снежная и холодная зима сама по себе не гарантирует «всплеска» комаров и клещей. Решающее значение для динамики популяций имеют погодные условия весны», - заявили в ведомстве.
Роспотребнадзор отверг риск нашествия комаров и клещей весной
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
10 марта на совещании в облправительстве обсудили организацию работы по трудоустройству несовершеннолетних в период каникул и свободное от учебы время в Самарской области в 2025 году и планах на 2026 год.
Самарская область расширяет программу летнего трудоустройства подростков в 2026 году
10 марта, в ходе оперативного совещания Вячеслав Федорищев сообщил о завершении формирования нового состава Правительства Самарской области.
Завершено формирование нового состава Правительства Самарской области
10 марта на оперативном совещании в облправительстве в рамках повестки Вячеслав Федорищев рассмотрел ряд обращений жителей и дал поручения по их отработке.
Вячеслав Федорищев поручил вести работу по замене изношенного высокотехнологичного медоборудования в Самарской области
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
Температура воздуха 11 марта в Самаре ночью -2, -4°С, днем +4, +6°С. Ночью и утром местами гололедица.
11 марта в регионе без осадков, днем до +7°С
12 марта в программе «Прямой диалог» примет участие Владислав Зотов – заместитель главы города Самары, курирующий вопросы экономического развития и инвестиционной политики.
Замглавы Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.74
-0.41
EUR 91.9
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Самарская область расширяет программу летнего трудоустройства подростков в 2026 году

171
10 марта на совещании в облправительстве обсудили организацию работы по трудоустройству несовершеннолетних в период каникул и свободное от учебы время в Самарской области в 2025 году и планах на 2026 год.

Сегодня, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве Самарской области. Один из вопросов – организация работы по трудоустройству несовершеннолетних в период каникул и свободное от учебы время в Самарской области в 2025 году и планах на 2026 год.

Глава региона подчеркнул важность приобретения первых профессиональных навыков и адаптации в трудовом коллективе для подрастающего поколения:

«Первая работа позволяет подросткам сориентироваться в выборе профессии, проявить активную гражданскую позицию. Занятость в этом возрасте – это профилактика возможных правонарушений среди подростков. Это приоритетный для нас вопрос», – отметил Вячеслав Федорищев.

Ежегодно в период летних каникул Министерство молодежной политики Самарской области при поддержке областного бюджета организует временное трудоустройство несовершеннолетних в муниципальных образованиях. На 2026 год на реализацию данной программы выделено порядка 74 миллионов рублей. Данные средства позволят заключить около 5 330 трудовых договоров.

В ходе совещания врио министра молодежной политики Самарской области Владимир Усов представил доклад о текущей ситуации:

«Трудоустройство подростков осуществляется в строгом соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Средний размер заработной платы составляет около 13 538 рублей за две недели. Особое внимание при организации трудоустройства уделяется детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также детям участников специальной военной операции».

Количество доступных трудовых мест будет расширено за счет привлечения предприятий реального сектора экономики, что позволит заключить более 1 400 договоров. Работодатели предлагают широкий спектр вакансий, включая такие направления, как благоустройство территорий, помощь библиотекарям и организацию культурно-массовых мероприятий.

«В 2026 году ожидается увеличение числа работодателей, готовых принять школьников на работу. Уже подтвердили участие более 60 организаций и учреждений», – добавил глава городского округа Самара Иван Носков.

Губернатор поручил организовать серию встреч с участием представителей муниципальных образований и крупных работодателей для обсуждения перспектив и развития механизма трудоустройства несовершеннолетних на предприятиях региона.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026, 23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
  Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции. Общество
192
10 марта, в ходе оперативного совещания Вячеслав Федорищев сообщил о завершении формирования нового состава Правительства Самарской области.
10 марта 2026, 22:54
Завершено формирование нового состава Правительства Самарской области
10 марта, в ходе оперативного совещания Вячеслав Федорищев сообщил о завершении формирования нового состава Правительства Самарской области. Политика
183
10 марта на оперативном совещании в облправительстве в рамках повестки Вячеслав Федорищев рассмотрел ряд обращений жителей и дал поручения по их отработке.
10 марта 2026, 22:48
Вячеслав Федорищев поручил вести работу по замене изношенного высокотехнологичного медоборудования в Самарской области
10 марта на оперативном совещании в облправительстве в рамках повестки Вячеслав Федорищев рассмотрел ряд обращений жителей и дал поручения по их отработке. Политика
201
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
195
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026  22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
168
Сегодня, 10 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одной из главных тем стала подготовка к проведению весенних полевых работ.
10 марта 2026  17:48
Подготовка к посевной: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
281
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
10 марта 2026  13:29
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
356
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
10 марта 2026  13:08
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
570
Весь список