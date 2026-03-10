Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»

Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. Одним из вопросов повестки стала реализация региональной программы «Школа героев», которая является продолжением федерального проекта «Время героев», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе совещания глава региона напомнил, что кадровая программа для участников специальной военной операции – «Школа героев» реализуется в Самарской области с 2024 года. «Первый поток программы в прошлом году завершил обучение, в июне мы дали старт обучению второго потока», – акцентировал губернатор.

Самарская область вошла в число семи пилотных субъектов РФ, принявших решение о запуске региональной кадровой программы, – это было отмечено Президентом страны. «Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект «Время героев»: запустить аналогичные программы в регионах – так, как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе», – подчеркнул глава государства на заседании съезда партии «Единая Россия» в декабре 2024 года.

С подробным докладом о проведенной работе и достигнутых результатах выступила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. По ее словам, главная цель – трудоустройство выпускников, получивших необходимые компетенции, знания и навыки, включая замещение должностей на государственной и муниципальной службах.

Было отмечено, что региональная программа построена по аналогии с федеральной: четыре очных модуля и дистанционное обучение. При этом ее отличительной чертой является включение в работу наставников из числа членов Правительства Самарской области, депутатов и глав муниципальных образований.

По информации врио министра, важной составляющей программы стала разработка курсантами и наставниками совместных проектов, в том числе в сферах патриотического воспитания, адаптивного спорта, культуры, промышленности, экологии, транспорта и миграции. Отдельное внимание уделяется общественной работе: ветераны СВО проводят для школьников и студентов уроки мужества, занятия по пилотированию беспилотников, участвуют в сборе гуманитарной помощи.

Говоря о результатах обучения первого потока, Ольга Фурсова подчеркнула: из 45 выпускников трудоустроенными являются 95% от общего числа слушателей, завершивших обучение. В частности, четверо занимают должности глав или заместителей глав муниципальных образований, шестеро – в органах исполнительной власти. Среди них – глава муниципального района Волжский Александр Шарков, врио главы г.о. Новокуйбышевск Максим Девятов. Также выпускники «Школы героев» продолжают службу в правоохранительных органах, Вооруженных Силах РФ, трудятся в разных организациях Самарской области.

Как отметила руководитель профильного ведомства, второй поток, стартовавший в июне 2025 года, объединил 40 ветеранов СВО. Защита выпускных проектов намечена на май текущего года. По итогам каждый получит диплом о профессиональной переподготовке.

По итогам доклада глава региона дал ряд поручений. В частности, Вячеслав Федорищев обратил внимание на формирование третьего потока, старт которого запланирован на июль – август текущего года.

«Нам нужно серьезно поработать над формированием третьего потока, в первую очередь из числа уже мобилизованных участников специальной военной операции. Прошу, не дожидаясь начала программы, к концу апреля уже сформировать реестр тех, кто изъявил желание в ней участвовать», – поставил задачу губернатор.

Второе поручение касалось углубления образовательной траектории. Как отметил глава региона, проведенный опрос среди участников «Школы героев» показал, что многим не хватает глубины погружения в отдельные темы. Вячеслав Федорищев поручил проработать возможность добавления дополнительных модулей и направлений, в том числе в дистанционном формате: «Если участник хочет углубиться в каком-то направлении, надо дать ему такую возможность – будь то индивидуальная траектория в рамках проекта или для всех».

Особое внимание на совещании было уделено активизации работы по карьерному сопровождению участников программы, а также вовлеченности наставников. «Рекомендую всем наставникам минимум раз в две недели встречаться и обсуждать две вещи: карьерную траекторию и выполнение проекта. Проекты будут защищать вместе – и слушатель, и наставник», – резюмировал губернатор.

В ходе совещания выступил выпускник первого потока «Школы героев», глава муниципального района Волжский Александр Шарков. «Федеральная программа «Время героев» задала очень высокую планку, но именно наша самарская «Школа героев»дала ту детализацию и поддержку, которая была необходима здесь и сейчас. Нас не просто обучили и выпустили в свободное плавание – каждому дали колоссальный багаж знаний, помогли выбрать комфортное направление для себя. Сейчас в регионе сформирована команда, где каждый подстраховывает друг друга, мы на прямой связи с коллегами из первого и второго потоков, отрабатываем все поставленные задачи. Наставники и преподаватели остаются с нами на обратной связи даже после выпуска», – поделился он.

Александр Шарков также предложил приглашать участников федеральной программы «Время героев» на региональные модули. «У них появится полноценная команда во всех направлениях. Для нас это будет дополнительная поддержка, а для них – взаимодействие и понимание, как нужно работать в Самарской области», – пояснил он.

Глава региона одобрил такую инициативу. Вячеслав Федорищев также сообщил о назначении Александра Шаркова и Максима Девятова кураторами региональной программы «Школа героев».

В завершение руководитель области поручил врио заместителя председателя Правительства Самарской области Регине Воробьевой организовать две встречи: первую – с выпускниками федеральной программы «Время героев», работающими или вернувшимися в Самарскую область, и вторую – с участниками второго потока «Школы героев».

«Поговорим о том, как программа, какие направления. Более конкретно погрузим в контекст текущей социально-экономической повестки,социально-экономического развития Самарской области», – заключил Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства Самарской облавти