Самарские юнармейцы присоединились к всероссийской акции «Километр красоты»

В Самаре члены местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» присоединились к акции «Километр красоты». К Международному женскому дню они поздравили жительниц областной столицы и вручили им цветы на улицах города. В поселке Прибрежном, например, к акции присоединился отряд «Алмаз» под руководством Романа Федорова, ставший лучшим в области по итогам 2025 года.



«Акция «Километр красоты» — отличный способ поднять настроение абсолютно любой девушке или женщине. Каждой из них, думаю, было приятно, спеша по делам, внезапно услышать добрые пожелания и получить в подарок цветы. От всего сердца поздравляю женщин Самары с прекрасным весенним праздником! Пусть в вашей жизни всегда будет много любви и цветов», – сказал руководитель регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Самарской области Алексей Родионов.



Во время акции ребята-юнармейцы поздравили девушек и женщин с праздником и подарили им комплименты, теплые слова и цветы — яркие тюльпаны.

В 2026 году Самара является Юнармейской столицей России. Сейчас юнармейские отряды начали подготовку к Параду Победы, который по традиции пройдет на площади Куйбышева. В начале мая юнармейцы проведут мини-парады у домов ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов СВО.

Фото: пресс-служба администрации Самары