В СОУНБ состоится встреча с создателем нового научного направления в теории измерений

В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится уникальная творческая встреча с человеком, чьи разработки способны изменить представление о точности измерений. 18 марта гостем СОУНБ станет Борис Яковлевич Лихтциндер – доктор технических наук, профессор и изобретатель, чей полувековой опыт работы в науке стал фундаментом для многих открытий.

Более 48 лет Борис Яковлевич посвятил развитию высшего образования и научной мысли. Сегодня он известен как один из ведущих специалистов в области измерительной и вычислительной техники и автор нового научного направления — «Теории измерения многосвязных объектов». На основе этой теории был разработан инновационный класс приборов — «Многомерные измерительные устройства», открывающий новые горизонты для диагностики и контроля.

Особый интерес для экономики страны представляют изобретения профессора в сфере измерительной техники, сетей и систем связи, а также диагностики радиоэлектронных средств. В условиях активного импортозамещения и поддержки отечественных производителей разработки Б. Я. Лихтциндера становятся не просто актуальными, а стратегически важными, предлагая высокотехнологичные решения взамен зарубежных аналогов.

За многолетнюю карьеру изобретателя новизна и оригинальность идей Бориса Яковлевича подтверждена 79 авторскими свидетельствами и патентами. Поистине впечатляет и практическая ценность его трудов: 25 изобретений были внедрены в различных отраслях народного хозяйства страны. Сегодня профессор продолжает свою деятельность и как член Самарской областной общественной организации ВОИР (Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов).

Встреча пройдет в формате открытого диалога. У студентов, преподавателей самарских вузов и школ, а также всех читателей библиотеки будет уникальная возможность лично задать вопросы выдающемуся ученому, узнать о пути от идеи до патента и о том, как научная мысль превращается в реальные технологии.

18 марта 2026 года в 13:00, отдел искусств, 2 этаж Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

12+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ