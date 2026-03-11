Инвесторы вложили в экономику региона более 600 миллиардов рублей в 2025 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что боец сейчас восстанавливается в госпитале и получает необходимую помощь.
Владимир Путин присвоил 21-летнему бойцу Сергею Ярашеву звание Героя России
Диетолог Поляков 9 марта в беседе с aif.ru отметил, что стоимость воды в магазинах редко отражает ее реальные свойства.
Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, какая вода наиболее полезна для здоровья
Людмила Гаврилова служит в СамАрте уже почти 60 лет. И, по признанию актрисы, лучшей творческой судьбы и быть не может.
В СамАрте состоялся бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой 
В Самарской области состоялась презентация шестого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который входит в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей».
Вместе – к новым возможностям: проект «Твой Ход» объединил 1300 студентов Самарской области
По итогам голосования регион в Общественной палате России продолжит представлять Павел Покровский.
Состоялось пленарное заседание Общественной палаты Самарской области
18 марта гостем СОУНБ станет Борис Яковлевич Лихтциндер – доктор технических наук, профессор и изобретатель, чей полувековой опыт работы в науке стал фундаментом для многих открытий.
В СОУНБ состоится встреча с создателем нового научного направления в теории измерений
11 марта утром в ГКУ СО «Центр по делам  ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Валы горит кровля здания строительной базы.
В Ставропольском районе загорелась кровля строительной базы на площади 1080 квадратных метров
В Самаре за 2025 год легализованы трудовые отношения 132 работников и 4058 хозяйствующих субъектов.
В Самаре подвели итоги работы по снижению неформальной занятости за 2025 год 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.74
-0.41
EUR 91.9
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Инвесторы вложили в экономику региона более 600 миллиардов рублей в 2025 году

165
За 2025 год инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 604,6 млрд рублей. Это на 35,9 млрд рублей больше, чем в 2024 году. 

За 2025 год инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 604,6 млрд рублей. Это на 35,9 млрд рублей больше, чем в 2024 году. 
В свое развитие активно инвестировали и действующие предприятия, и новые инвесторы на специальных инвестиционных площадках. Положительная динамика стала результатом системной работы региональных властей и бизнеса. Напомним, что по итогам 2024 год инвестиции в основной капитал составили 568,6 млрд. рублей.
«Особый акцент в работе – на развитии инвестиционной среды. Сегодня в регионе реализуется более 300 инвестпроектов с общим объемом вложений около 1,4 трлн рублей. В этом году было завершено 26 проектов», – отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.
В 2025 году бизнес активно инвестировал в сферы металлургии, производства медицинских изделий, торговли, логистики, пищепрома, производства машин и оборудования, сельского хозяйства, гостиничного бизнеса, туризма и др. 
«Рост инвестиций – это не просто цифры, это новые рабочие места, современные технологии и укрепление экономического суверенитета страны. Самарская область предлагает комфортные условия для бизнеса: удобное географическое расположение, транспортная доступность, специальные площадки и налоговые режимы, квалифицированные кадры. Наша задача — привлекать новых инвесторов и помогать в расширении уже действующим предприятиям», – подчеркнул заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
В 2025 году введен в эксплуатацию современный логистический центр «Вайлдберриз». «ОДК-Кузнецов» запустила новый корпус Центральной заводской лаборатории – один из крупнейших в корпорации Ростеха. Заработал ряд новых производств в сфере автокомпонентов. Готовится к запуску производство специализированной пищевой продукции, включая диетические и функциональные продукты.
Росту объема инвестиций способствует совершенствование условий для бизнеса и динамичное развитие специальных инвестиционных площадок.
Главным проектом развития региона остается особая экономическая зона «Тольятти». В конце 2025 года площадка заняла 6 место в IX Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. Сегодня здесь работают 45 компаний, 22 завода уже функционируют. Выручка компаний-резидентов ОЭЗ за 9 месяцев 2025 года превысила 40 млрд рублей. 
Еще один эффективный механизм привлечения инвесторов в регион - сеть индустриальных парков. Это промышленные парки «Преображенка», «Чапаевск», а также логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино». В настоящее время ведется активное строительство индустриального парка «Самара». Сегодня на этих площадках работают 79 компаний, которые уже вложили в реализацию своих проектов более 48 млрд рублей, создали 14 600 рабочих мест.
Льготы и преференции получают резиденты территорий опережающего развития – такой статус действует в Тольятти и Чапаевске. Резидентами ТОР, созданных в Самарской области, являются 75 компаний, которые уже вложили в развитие своих проектов 42,6 млрд рублей инвестиций и создали 14,9 тыс рабочих мест. За время функционирования ТОР сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона составила 6,7 млрд рублей. 
Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800) 505-90-36.

 

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что боец сейчас восстанавливается в госпитале и получает необходимую помощь.
11 марта 2026, 18:40
Владимир Путин присвоил 21-летнему бойцу Сергею Ярашеву звание Героя России
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что боец сейчас восстанавливается в госпитале и получает необходимую помощь. Общество
1
Людмила Гаврилова служит в СамАрте уже почти 60 лет. И, по признанию актрисы, лучшей творческой судьбы и быть не может.
11 марта 2026, 18:11
В СамАрте состоялся бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой 
Людмила Гаврилова служит в СамАрте уже почти 60 лет. И, по признанию актрисы, лучшей творческой судьбы и быть не может.   Культура
149
В Самарской области состоялась презентация шестого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который входит в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей».
11 марта 2026, 17:55
Вместе – к новым возможностям: проект «Твой Ход» объединил 1300 студентов Самарской области
В Самарской области состоялась презентация шестого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который входит в Президентскую... Общество
111
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
409
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
68 лет телевещанию в Самарской области
301
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
242
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
1111
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026  22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
514
Весь список