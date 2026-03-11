Россия завоевала четвертое золото на Паралимпиаде

Российская лыжница Анастасия Багиян победила в гонке с раздельным стартом на десять километров на Паралимпийских играх, передает РИА Новости.

Спортсменка, выступающая в классе NS1, преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды. Ее ведущим был Сергей Синякин.

Багиян принесла сборной России четвертую золотую медаль на Играх.

Иван Голубков также одержал победу в гонке на десять километров с раздельным стартом, а Варвара Ворончихина — в супергиганте.

Всего в активе российской команды шесть медалей: четыре золотые и две бронзовые.

В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян. В этом году они выступают с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва. Соревнования проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.

Фото: freepik.com