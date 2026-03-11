Россия завоевала четвертое золото на Паралимпиаде

Я нашел ошибку
Главные новости:
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что боец сейчас восстанавливается в госпитале и получает необходимую помощь.
Владимир Путин присвоил 21-летнему бойцу Сергею Ярашеву звание Героя России
Диетолог Поляков 9 марта в беседе с aif.ru отметил, что стоимость воды в магазинах редко отражает ее реальные свойства.
Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, какая вода наиболее полезна для здоровья
Людмила Гаврилова служит в СамАрте уже почти 60 лет. И, по признанию актрисы, лучшей творческой судьбы и быть не может.
В СамАрте состоялся бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой 
В Самарской области состоялась презентация шестого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который входит в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей».
Вместе – к новым возможностям: проект «Твой Ход» объединил 1300 студентов Самарской области
По итогам голосования регион в Общественной палате России продолжит представлять Павел Покровский.
Состоялось пленарное заседание Общественной палаты Самарской области
18 марта гостем СОУНБ станет Борис Яковлевич Лихтциндер – доктор технических наук, профессор и изобретатель, чей полувековой опыт работы в науке стал фундаментом для многих открытий.
В СОУНБ состоится встреча с создателем нового научного направления в теории измерений
11 марта утром в ГКУ СО «Центр по делам  ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Валы горит кровля здания строительной базы.
В Ставропольском районе загорелась кровля строительной базы на площади 1080 квадратных метров
В Самаре за 2025 год легализованы трудовые отношения 132 работников и 4058 хозяйствующих субъектов.
В Самаре подвели итоги работы по снижению неформальной занятости за 2025 год 
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Россия завоевала четвертое золото на Паралимпиаде

150
Российская лыжница Анастасия Багиян победила в гонке с раздельным стартом на десять километров на Паралимпийских играх.

Российская лыжница Анастасия Багиян победила в гонке с раздельным стартом на десять километров на Паралимпийских играх, передает РИА Новости.

Спортсменка, выступающая в классе NS1, преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды. Ее ведущим был Сергей Синякин. 

Багиян принесла сборной России четвертую золотую медаль на Играх.

Иван Голубков также одержал победу в гонке на десять километров с раздельным стартом, а Варвара Ворончихина — в супергиганте.

Всего в активе российской команды шесть медалей: четыре золотые и две бронзовые.

В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян. В этом году они выступают с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва. Соревнования проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.

 

Фото:  freepik.com

Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
409
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
68 лет телевещанию в Самарской области
301
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
242
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
1111
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026  22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
514
