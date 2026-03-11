В Самаре подвели итоги работы по снижению неформальной занятости за 2025 год 

В Самаре за 2025 год в результате совместной работы администрации города и территориального центра занятости населения города Самары и муниципального района Волжского по снижению неформальной занятости населения легализованы трудовые отношения 132 работников и 4058 хозяйствующих субъектов. Ранее они осуществляли свою деятельность без заключения официального трудового договора и без государственной регистрации.



«Законная трудовая деятельность жителей и организаций напрямую связана с экономическим развитием, социальной стабильностью, бюджетным наполнением и качеством жизни каждого города. Для жителей работа в правовом поле – это гарантированная защита прав, для бизнеса – репутация надёжного партнёра и доступ к государственным мерам поддержки, а для города и региона – стабильные налоговые поступления в бюджет, которые идут на ремонт дорог, благоустройство дворов, содержание школ. Мы в Самаре последовательно работаем над тем, чтобы создавать благоприятные условия для легального бизнеса и официального трудоустройства», – сказал глава города Самары Иван Носков.



По данным Территориального центра занятости населения городского округа Самара и муниципального района Волжского, на конец 2025 года число официально зарегистрированных безработных практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года и составило 1378 человек. При этом количество вакансий, находящихся в городском банке данных, увеличилось на 12,8%.



В течение 2025 года в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения Самарской области» рабочая комиссия по вопросам предоставления единовременной финансовой помощи гражданам на открытие собственного дела одобрила 62 бизнес-плана на общую сумму 6,2 млн рублей. Поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в виде бухгалтерских и юридических услуг, консультаций по вопросам кредитования оказывал Самарский бизнес-инкубатор.



Государственная программа Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области» включает комплекс разнонаправленных мероприятий по совершенствованию ситуации в сфере занятости, трудовых отношений, охраны труда и миграционной политики. Напомним, что все центры занятости Самарской области прошли модернизацию и стали кадровыми центрами «Работа России». Контакт-центр службы занятости населения Самарской области: 8 (800) 302-15-44.

Фото: пресс-служба администрации Самарской области