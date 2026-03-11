В СамАрте состоялся бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой 

«Свет» и «невероятное тепло» – именно эти слова чаще всего звучали вчера на бенефисе заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой в СамАрте.

Сама доброта, забота и сердечность – так можно охарактеризовать Бабушку Ануш – героиню Гавриловой в спектакле «Ханума», который зрители смогли увидеть в рамках бенефиса. Множество цветов на творческом вечере вручали не только Ануш, но и Свет-Луне, Переводчице из «Воскресения», Черепахе Морле из «Бесконечной истории», Хлёстовой из «Горе от ума» и другим героям репертуара заслуженной артистки.

Людмилу Михайловну поздравили министр культуры Самарской области Ирина Калягина, члены Самарского отделения Союза театральных деятелей России, театры «Грань», «Мастерская» и «Самарская площадь».

«Это настоящее служение – почти 60 лет на сцене одного театра. Я пыталась подсчитать: в год 230 спектаклей дает наш СамАрт. Почти в половине спектаклей играет Людмила Михайловна. Сколько зрителей видели множество ролей в ее исполнении! Потрясающий человек – обаятельна, красива, улыбчива, нежна. Не случайно такая атмосфера любви царит сегодня. Я желаю много-много ролей, долгих-долгих творческих лет», - отметила Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Актеры СамАрта поздравили Людмилу Михайловну, представив калейдоскоп ее ролей. По сюжету капустника Золушка, Мальвина, Том Кенти, Обезьяна Чичи, Унтер-офицерская вдова, чтобы спасти страну Фантазию, искали талант, который смог бы сыграть абсолютно всё (вечер был выстроен по мотивам спектакля «Бесконечная история», в котором у Гавриловой сразу две ипостаси).

«Актриса Куйбышевского/Самарского ТЮЗа» - единственная запись в трудовой книжке Людмилы Михайловны Гавриловой, которая служит в СамАрте уже почти 60 лет. И, по признанию актрисы, лучшей творческой судьбы и быть не может.

Фото: минкульт СО