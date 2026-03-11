Я нашел ошибку
Главные новости:
11 марта на учениях отрабатываются меры по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с весенним половодьем, паводками и природными пожарами.
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Владельцы домов, возведенных до августа 2018 года, больше не обязаны направлять уведомления в органы власти.
Что изменится для дачников и садоводов весной 2026 года
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершились соревнования Кубка России по прыжкам на батуте.
Спортсмены губернии - призеры Кубка России по прыжкам на батуте
В этом году в рамках нацпроекта обновят участки двух региональных автодорог общей протяженностью почти 5,5 км.
Улицы Победы, Степана Разина и Первомайскую в селе Борское капитально отремонтируют 
С декабря прошлого года регоператор АО «Экология» направил порядка 400 материалов о блокировке контейнерных площадок в административные комиссии районов Самары.
Самарским водителям выписали штрафы на 321 тысячу рублей за препятствие вывозу ТКО
Температура воздуха 12 марта в Самаре ночью -2, -4°С, днем +2, +4°С. Ночью и утром местами гололедица.
12 марта в регионе без осадков, до +5°С
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что боец сейчас восстанавливается в госпитале и получает необходимую помощь.
Владимир Путин присвоил 21-летнему бойцу Сергею Ярашеву звание Героя России
Диетолог Поляков 9 марта в беседе с aif.ru отметил, что стоимость воды в магазинах редко отражает ее реальные свойства.
Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, какая вода наиболее полезна для здоровья
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, какая вода наиболее полезна для здоровья

177
Диетолог Поляков 9 марта в беседе с aif.ru отметил, что стоимость воды в магазинах редко отражает ее реальные свойства.

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, какая вода наиболее полезна для здоровья, ишут "Известия"

В беседе с aif.ru 9 марта специалист отметил, что оптимальным вариантом считается вода с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП). Получить такую можно с помощью ионизаторов или водородных генераторов. По его словам, она лучше утоляет жажду, действует как антиоксидант, снижает воспаление и легче усваивается клетками. При этом вредной эксперт назвал дистиллированную воду без минерализации — к ней относится и часть бутилированной воды, которая, по его мнению, не приносит организму пользы.

Для дома Поляков рекомендовал использовать системы очистки с пятиступенчатым обратным осмосом, которые помогают удалить из воды токсичные металлы и микропластик. После фильтрации жидкость стоит дополнительно минерализовать, а при наличии генератора — насыщать водородом.

Врач напомнил о правильной культуре питья: воду лучше употреблять медленно, небольшими глотками по 150–200 мл и равномерно в течение дня, а не пытаться выпить большой объем за раз.

Говоря о цене, врач отметил, что стоимость воды в магазинах редко отражает ее реальные свойства. По его словам, дешевая вода по составу почти не отличается от дорогой, а разница чаще всего связана с упаковкой, брендом и маркетингом. Исключение — лечебная минеральная вода, пишет сайт kp.ru.

 

Фото:  freepik.com

