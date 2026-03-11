Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, какая вода наиболее полезна для здоровья, ишут "Известия".

В беседе с aif.ru 9 марта специалист отметил, что оптимальным вариантом считается вода с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП). Получить такую можно с помощью ионизаторов или водородных генераторов. По его словам, она лучше утоляет жажду, действует как антиоксидант, снижает воспаление и легче усваивается клетками. При этом вредной эксперт назвал дистиллированную воду без минерализации — к ней относится и часть бутилированной воды, которая, по его мнению, не приносит организму пользы.

Для дома Поляков рекомендовал использовать системы очистки с пятиступенчатым обратным осмосом, которые помогают удалить из воды токсичные металлы и микропластик. После фильтрации жидкость стоит дополнительно минерализовать, а при наличии генератора — насыщать водородом.

Врач напомнил о правильной культуре питья: воду лучше употреблять медленно, небольшими глотками по 150–200 мл и равномерно в течение дня, а не пытаться выпить большой объем за раз.

Говоря о цене, врач отметил, что стоимость воды в магазинах редко отражает ее реальные свойства. По его словам, дешевая вода по составу почти не отличается от дорогой, а разница чаще всего связана с упаковкой, брендом и маркетингом. Исключение — лечебная минеральная вода, пишет сайт kp.ru.

Фото: freepik.com