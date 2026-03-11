Состоялось пленарное заседание Общественной палаты Самарской области, в ходе которого прошло тайное голосование по выборам представителя от региона в новый (девятый) состав Общественной палаты Российской Федерации.



По итогам голосования регион в Общественной палате России продолжит представлять заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, председатель комиссии по развитию гражданского общества, культуре, благотворительности и информационной политике Павел Покровский.



Поблагодарив коллег по Общественной палате Самарской области за вновь оказанное доверие, Павел Покровский заверил, что продолжит активно работать как в региональной Общественной палате, так и в составе ОП РФ, продвигая актуальную для региона общественную повестку. "Сделано многое,

предстоит ещё больше. Работаем", - резюмировал он.

Фото: департамент информационной политики СО