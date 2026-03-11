Владимир Путин присвоил 21-летнему бойцу Сергею Ярашеву звание Героя России

Президент Владимир Путин присвоил 21-летнему бойцу Сергею Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в ДНР, звание Героя России, передает РИА Новости.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Ярашеву Сергею Романовичу", — говорится в указе.

Накануне об этом подвиге рассказал Путину глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, уроженец Самары более двух месяцев контролировал опорный пункт в районе Гришино, несмотря на атаки ВСУ. Ему передавали продукты и боеприпасы с дронов, в итоге солдату удалось выстоять. Позднее бойца эвакуировали, затем врачи сделали ему сложную операцию.

Узнав об этой истории, президент запросил детальную справку у Минобороны и пообщался с командующим Южной группировкой войск Сергеем Медведевым. После этого Путин поручил наградить Ярашева.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что боец сейчас восстанавливается в госпитале и получает необходимую помощь.

