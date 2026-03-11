Улицы Победы, Степана Разина и Первомайскую в селе Борское капитально отремонтируют 

В этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» обновят участки двух автодорог общей протяженностью почти 5,5 км. Обновление повысит транспортную доступность и безопасность для жителей районного центра и близлежащих сел.



Капремонт охватит въезды в село Борское:



участок автодороги Кинель – Богатое – Борское (2,76 км) по улице Победы



участок автодороги «Отрадный – Богатое» – Борское (около 2,7 км), который включает улицы Степана Разина и Первомайскую.



«По этим дорогам проходят маршруты к школе, детскому саду и другим социальным учреждениям. Ремонт здесь очень нужен: покрытие требует обновления, есть проблемы с подтоплением, отсутствуют тротуары. Очень ждем ровного покрытия, новых тротуаров и освещения — это сделает улицы безопаснее», — отметил житель села Борское Владимир Салманов.



Планируется обновить дорожное покрытие, обустроить тротуары и линии наружного освещения, привести в порядок водопропускные трубы, установить новые остановочные павильоны, знаки и пешеходные ограждения.

Фото: минтранс СО