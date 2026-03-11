Спортсмены губернии - призеры Кубка России по прыжкам на батуте

В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершились соревнования Кубка России по прыжкам на батуте. В числе призеров спортсмены сборной Самарской области.

Кирилл Пантелеев занял второе место в индивидуальных прыжках среди мужчин.

Макар Мигалев / Данила Касимов - бронзовые призеры в дисциплине «синхронные прыжки» среди мужчин.

В смешанном разряде в синхронных прыжках серебро взяли Кирилл Пантелеев в паре с Софией Аляевой из Санкт-Петербурга, на третьем месте - Данила Касимов в паре с еще одной представительницей северной столицы Анжелой Бладцевой.

Фото: Алексей Зубов/Самарский спорт