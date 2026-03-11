Минприроды СО: угроза аварий техногенного характера на полигоне "Преображенка" в связи с половодьем отсутствует

Фейк: В социальных сетях распространяется информация о наличии Указа губернатора Самарской области о неудовлетворительном состоянии дамбы на мусорном полигоне Преображенка в Волжском районе, из-за чего территория полигона может быть затоплена.



Правда: Такого указа не существует. Работа по подготовке к паводку в Самарской области ведется в штатном режиме. Угроза аварий техногенного характера на полигоне "Преображенка" в связи с половодьем отсутствует. Летом был проведен ремонт защитного сооружения технических прудов-накопителей внутри полигона. С 2026 года объект не принимает отходы. За полигоном ведется наблюдение, в том числе в плановом порядке обследуется защитное сооружение.



Рекомендуем тем, чья задача раскачать общественное мнение, не плодить фейки, а пользователям соцсетей доверять только официальным источникам информации, сообщает пресс-служба минприроды СО.

Фото: минприроды СО