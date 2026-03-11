Я нашел ошибку
Главные новости:
За полигоном "Преображенка" ведется наблюдение, в том числе в плановом порядке обследуется защитное сооружение.
Минприроды СО: угроза аварий техногенного характера на полигоне "Преображенка" в связи с половодьем отсутствует
11 марта на учениях отрабатываются меры по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с весенним половодьем, паводками и природными пожарами.
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Владельцы домов, возведенных до августа 2018 года, больше не обязаны направлять уведомления в органы власти.
Что изменится для дачников и садоводов весной 2026 года
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершились соревнования Кубка России по прыжкам на батуте.
Спортсмены губернии - призеры Кубка России по прыжкам на батуте
В этом году в рамках нацпроекта обновят участки двух региональных автодорог общей протяженностью почти 5,5 км.
Улицы Победы, Степана Разина и Первомайскую в селе Борское капитально отремонтируют 
С декабря прошлого года регоператор АО «Экология» направил порядка 400 материалов о блокировке контейнерных площадок в административные комиссии районов Самары.
Самарским водителям выписали штрафы на 321 тысячу рублей за препятствие вывозу ТКО
Температура воздуха 12 марта в Самаре ночью -2, -4°С, днем +2, +4°С. Ночью и утром местами гололедица.
12 марта в регионе без осадков, до +5°С
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что боец сейчас восстанавливается в госпитале и получает необходимую помощь.
Владимир Путин присвоил 21-летнему бойцу Сергею Ярашеву звание Героя России
Минприроды СО: угроза аварий техногенного характера на полигоне "Преображенка" в связи с половодьем отсутствует

182
За полигоном "Преображенка" ведется наблюдение, в том числе в плановом порядке обследуется защитное сооружение.

Фейк: В социальных сетях распространяется информация о наличии Указа губернатора Самарской области о неудовлетворительном состоянии дамбы на мусорном полигоне Преображенка в Волжском районе, из-за чего территория полигона может быть затоплена.

Правда: Такого указа не существует. Работа по подготовке к паводку в Самарской области ведется в штатном режиме. Угроза аварий техногенного характера на полигоне "Преображенка" в связи с половодьем отсутствует. Летом был проведен ремонт защитного сооружения технических прудов-накопителей внутри полигона. С 2026 года объект не принимает отходы. За полигоном ведется наблюдение, в том числе в плановом порядке обследуется защитное сооружение.

Рекомендуем тем, чья задача раскачать общественное мнение, не плодить фейки, а пользователям соцсетей доверять только официальным источникам информации, сообщает пресс-служба минприроды СО.

 

Фото:   минприроды СО

Теги: Самара Экология

В центре внимания
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
540
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
68 лет телевещанию в Самарской области
352
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
274
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
1198
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026  22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
561
