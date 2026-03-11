Я нашел ошибку
11 марта на учениях отрабатываются меры по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с весенним половодьем, паводками и природными пожарами.
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Владельцы домов, возведенных до августа 2018 года, больше не обязаны направлять уведомления в органы власти.
Что изменится для дачников и садоводов весной 2026 года
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершились соревнования Кубка России по прыжкам на батуте.
Спортсмены губернии - призеры Кубка России по прыжкам на батуте
В этом году в рамках нацпроекта обновят участки двух региональных автодорог общей протяженностью почти 5,5 км.
Улицы Победы, Степана Разина и Первомайскую в селе Борское капитально отремонтируют 
С декабря прошлого года регоператор АО «Экология» направил порядка 400 материалов о блокировке контейнерных площадок в административные комиссии районов Самары.
Самарским водителям выписали штрафы на 321 тысячу рублей за препятствие вывозу ТКО
Температура воздуха 12 марта в Самаре ночью -2, -4°С, днем +2, +4°С. Ночью и утром местами гололедица.
12 марта в регионе без осадков, до +5°С
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что боец сейчас восстанавливается в госпитале и получает необходимую помощь.
Владимир Путин присвоил 21-летнему бойцу Сергею Ярашеву звание Героя России
Диетолог Поляков 9 марта в беседе с aif.ru отметил, что стоимость воды в магазинах редко отражает ее реальные свойства.
Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, какая вода наиболее полезна для здоровья
Что изменится для дачников и садоводов весной 2026 года

127
Владельцы домов, возведенных до августа 2018 года, больше не обязаны направлять уведомления в органы власти.

Теперь бороться с борщевиком Сосновского обязаны все собственники, а не только владельцы сельхозземель. Кроме того, по новым правилам запрещено держать на участке ряд экзотических животных из специального перечня. А владельцы домов, возведенных до августа 2018 года, больше не обязаны направлять уведомления в органы власти благодаря продленной дачной амнистии. Что изменится в 2026 году для дачников, рассказывает «Парламентская газета»

С 1 марта владельцы участков обязаны бороться с инвазивными растениями, прежде всего с борщевиком Сосновского. По новым правилам его должны уничтожать собственники на всех типах земель, а не только на сельскохозяйственных. Регионы сами составляют свои перечни опасных видов, и за неустранение нарушений физических лиц оштрафуют на сумму от 20 до 50 тысяч рублей, а должностных лиц — от 50 до 100 тысяч.

Кроме того, сохраняется требование об обязательном освоении земли. Собственникам участков дают три года с момента покупки, чтобы начать использовать территорию по назначению. За бездействие им грозят штрафы в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей. Признаками неосвоенного участка считают захламленность территории более года или зарастание сорняками выше метра на половине площади.

С этого года в России также запрещено содержать на дачных участках диких животных из специального перечня. В него включены, например: кобры, питоны и удавы длиной более четырех метров, крокодилы, моржи, тюлени, бегемоты, морские змеи, снежные барсы, пумы, рыси, некоторые виды черепах, китообразных, ящериц, пауков и скорпионов.

За нарушение этого запрета предусмотрен штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей и конфискация животного. А если действиями животного был причинен ущерб, то штраф может вырасти до 30 тысяч рублей. Также изменились правила пожарной безопасности на участках: мангал теперь можно ставить не ближе пяти метров от дома, а открытый костер — минимум в 50 метрах от построек.

Также ужесточили контроль обращения с отходами — владельцам участков запрещено складировать мусор на территории, закапывать его в землю или сливать бытовые стоки в канавы. Все отходы нужно вывозить на контейнерные площадки товарищества. За нарушение предусмотрены штрафы до трех тысяч рублей.

Собственники смогут оформить свои дачные постройки по упрощенной процедуре благодаря продленной до 2031 года дачной амнистии. Владельцы домов, возведенных до августа 2018 года, больше не обязаны направлять уведомления в органы власти.

По упрощенной схеме можно оформить жилые и садовые дома площадью до 500 квадратных метров, высотой не более 20 метров и до трех этажей включительно. Для таких объектов не нужна будет экспертиза проекта и разрешение на строительство. Аналогичный порядок действует и для капитальных хозяйственных построек — бань, сараев и колодцев.

При этом все построенные объекты необходимо регистрировать сразу после завершения работ — использовать незарегистрированные строения теперь запрещено. Для оформления достаточно подготовить технический план и подать документы в Росреестр через МФЦ.

Помимо этого, с прошлого года садовые товарищества перешли в онлайн-формат. Дачники получили возможность участвовать в заочных собраниях и голосовать через портал «Госуслуги». Голосование проходит в электронном виде, а система автоматически подсчитывает результаты. При этом оставили возможность участия через бумажные бюллетени, но соответствующие положения должны быть заранее внесены в устав СНТ.

Также для владельцев дачных домов предусмотрели налоговые льготы. Теперь при расчете налога на жилой дом применяется вычет в размере 50 квадратных метров. Если площадь постройки не превышает этот порог, платить за нее в 2026 году не придется вовсе.

С 1 марта также вступил в силу еще один закон, меняющий правила использования земельных участков. Главное нововведение заключается в жесткой привязке вида разрешенного использования территории к градостроительным и лесохозяйственным регламентам, пояснил «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Раньше собственник участка в жилой зоне теоретически мог выбрать из списка разрешенных видов использования тот, который позволял разместить, например, небольшой торговый объект, но теперь такой возможности не будет.

«Если раньше существовала определенная вариативность и возможность для маневра, то теперь правила становятся более строгими. Участок должен использоваться строго в соответствии с тем видом деятельности, который предусмотрен для данной территории документами градостроительного зонирования», — отметил парламентарий.

Чаплин подчеркнул, что для обычных людей, владельцев участков в СНТ или под ИЖС, ситуация не меняется, а тревожиться стоит тем, кто использовал участок не по назначению. Нарушения будут отслеживать и выявлять через налоги, регистрацию сделок либо жалобы соседей.

Депутат добавил, что для лесных участков вид разрешенного использования теперь должен строго соответствовать лесохозяйственному регламенту, что исключает возможность перевода таких земель под застройку без изменения категории.

 

Фото:   pxhere.com

 

