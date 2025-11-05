Я нашел ошибку
Главные новости:
В центре внимания — мир идеального детства советского ребенка: мечты, фантазии, желания и мысли о будущем.
Выставка «Детство. Мечты» открылась в филиале Третьяковской галереи в Самаре 
Которые будут оформляться с согласия родителей, в свою очередь взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления.
Минцифры России вводит специальные сим-карты для детей
Торжественное открытие выставки состоялось на площадке «Солидарность Самара Арена».
Вячеслав Федорищев осмотрел выставочную экспозицию XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Все новые объекты здравоохранения будут введены в эксплуатацию и начнут прием пациентов до конца года.
В Красноармейском районе до конца года откроют 4 новых ФАПа
10 тысяч человек стали участниками массового забега в рамках форума «Россия – спортивная держава».
В Самаре массовым забегом «Чистый спорт» открылся форум «Россия – спортивная держава»
Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1700 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные и праздничные дни
В период с 22 по 24 число каждого месяца приём не осуществляется в связи с обработкой документов.
Режим работы Центров обслуживания клиентов «РКС-Самара»
Президент отметил важность создания качественной спортивной инфраструктуры для юных поколений и продвижения масштабных любительских состязаний.
Путин поприветствовал участников форума "Россия - спортивная держава"
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Путин поприветствовал участников форума "Россия - спортивная держава"

5 ноября 2025 11:29
175
Президент отметил важность создания качественной спортивной инфраструктуры для юных поколений и продвижения масштабных любительских состязаний.

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", отметив важность создания качественной спортивной инфраструктуры для юных поколений и продвижения масштабных любительских состязаний, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что форум ежегодно объединяет деятелей спорта, руководителей спортивных федераций и организаций, ведущих тренеров и наставников, известных атлетов, иностранных специалистов, служит авторитетной дискуссионной, экспертной площадкой для обсуждения актуальных профессиональных задач и вызовов, обмена передовыми практиками.

Президент отметил, что в центре внимания участников форума в этом году находятся перспективные направления и средства развития массового и детско-юношеского спорта. У России накоплен здесь богатый опыт, которым она делиться с партнерами, добавил президент.

Он также выразил уверенность в том, что предложенные в ходе форума инициативы будут востребованы на практике, станут серьезным вкладом в развитие спорта в России и мире. "Желаю плодотворного общения и всего самого доброго", - заключил Путин.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Москва Путин Самара

