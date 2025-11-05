Путин поприветствовал участников форума "Россия - спортивная держава"

175

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", отметив важность создания качественной спортивной инфраструктуры для юных поколений и продвижения масштабных любительских состязаний, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что форум ежегодно объединяет деятелей спорта, руководителей спортивных федераций и организаций, ведущих тренеров и наставников, известных атлетов, иностранных специалистов, служит авторитетной дискуссионной, экспертной площадкой для обсуждения актуальных профессиональных задач и вызовов, обмена передовыми практиками.

Президент отметил, что в центре внимания участников форума в этом году находятся перспективные направления и средства развития массового и детско-юношеского спорта. У России накоплен здесь богатый опыт, которым она делиться с партнерами, добавил президент.

Он также выразил уверенность в том, что предложенные в ходе форума инициативы будут востребованы на практике, станут серьезным вкладом в развитие спорта в России и мире. "Желаю плодотворного общения и всего самого доброго", - заключил Путин.

Фото: freepik.com