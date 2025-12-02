Владимир Путин наградил Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил народную артистку РСФСР Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ был опубликован 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации, пишут "Известия".

«Наградить <...> орденом «За заслуги перед Отечеством» І степени Бабкину Надежду Георгиевну — художественного руководителя — директора государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный академический театр «Русская песня», — говорится в тексте документа.

Уточняется, что артистку наградили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Кроме того, президент наградил телеведущую и медиаменеджера Тину Канделаки орденом Александра Невского, а актрису Нонну Гришаеву — орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Фото: pxhere.com