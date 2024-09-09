Путин поручил рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям ко Дню семьи

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности, доложить до 1 декабря, передает РИА Новости.

Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с семьями-финалистами Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное" опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы:.. об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Доклад - до 1 декабря 2024 года", - говорится в документе.

Фото: freepik.com