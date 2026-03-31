Я нашел ошибку
Главные новости:
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.25
-0.05
EUR 93.27
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Владимир Путин дал старт движению беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток»

258
Президент России Владимир Путин дал старт движению беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток». Об этом сообщил Кремль, пишет "Газета.Ru".

С 2026 года в России официально разрешено движение высокоавтоматизированных грузовиков без присутствия человека в кабине на определенных участках в рамках эксперимента. Это продолжение инициативы «Беспилотные логистические коридоры», целью которой является создание сети дорог для автономных коммерческих перевозок по всей стране.

В настоящее время парк высокоавтоматизированных грузовиков третьего уровня автоматизации на дорогах общего пользования вырос до 95. В проекте задействованы беспилотные тягачи производства КАМАЗ и компании Navio.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Москва Путин

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что боец сейчас восстанавливается в госпитале и получает необходимую помощь.
11 марта 2026
Владимир Путин присвоил 21-летнему бойцу Сергею Ярашеву звание Героя России
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что боец сейчас восстанавливается в госпитале и получает необходимую помощь. Общество
838
Путин поздравил композитора, народного артиста России Александра Зацепина со 100-летним юбилеем

В поздравительной телеграмме Путин отметил, что рад тому, что Зацепин встречает 100-летний юбилей «на творческом подъеме, в прекрасном настроении, в кругу родных, друзей, верных поклонников» и продолжает дарить любителям музыки новые произведения.
10 марта 2026
Путин поздравил композитора, народного артиста России Александра Зацепина со 100-летним юбилеем
В поздравительной телеграмме Путин отметил, что рад тому, что Зацепин встречает 100-летний юбилей «на творческом подъеме, в прекрасном настроении, в кругу... Общество
692
В ходе церемонии Путин также поздравил Захарову с 50-летним юбилеем, назвав ее голосом российской дипломатии.
24 декабря 2025
Путин вручил Захаровой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
В ходе церемонии Путин также поздравил Захарову с 50-летним юбилеем, назвав ее голосом российской дипломатии. Политика
1040
  • Читайте НИАСам в Max
Губернатор Вячеслав Федорищев провел прием граждан

31 марта Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. Жители Ставропольского района обозначили проблему с дорогами.
31 марта 2026
Губернатор Вячеслав Федорищев провел прием граждан
302
На 5 тысяч больше самарских детей смогут отдохнуть в лагерях летом
31 марта 2026
На 5 тысяч больше самарских детей смогут отдохнуть в лагерях летом
372
В ночь на 31 марта в Самаре вновь объявляли ракетную опасность
31 марта 2026
В ночь на 31 марта в Самаре вновь объявляли ракетную опасность
1417
30 марта на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева подробно рассмотрели вопрос подготовки к летней оздоровительной кампании.
30 марта 2026
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев дал поручения по подготовке к летней оздоровительной кампании
1106
Ремонт дорог и благоустройство: Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан

Сегодня, 30 марта, в Правительстве Самарской области прошло оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева, где рассмотрели обращения граждан.
30 марта 2026
Ремонт дорог и благоустройство: Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан
633
Весь список