Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народного артиста России Александра Зацепина со 100-летним юбилеем, сообщает пресс-служба Кремля, передает РБК.

В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что рад тому, что композитор встречает юбилей «на творческом подъеме, в прекрасном настроении, в кругу родных, друзей, верных поклонников» и продолжает дарить любителям музыки новые произведения.

«С огромным удовольствием присоединяюсь к теплым словам, звучащим сегодня в Ваш адрес, и от души желаю крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего самого доброго», — говорится в сообщении.

Александр Зацепин написал музыку почти к сотне кинокартин, среди которых фильмы Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Не может быть!», а также мультфильмы «Ну, погоди!» и «Тайна третьей планеты».

Композитор также сотрудничал с Аллой Пугачевой: в его студии были записаны песни «Куда уходит детство» и «Этот мир», кроме того, он написал музыку к фильму «Женщина, которая поет» с певицей в главной роли. Всего Зацепин является автором более 300 песен, включая «Остров невезения», «А нам все равно» и «Есть только миг…».

Фото: freepik.com