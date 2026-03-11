В Ставропольском районе загорелась кровля строительной базы на площади 1080 квадратных метров

Сегодня в 09:10 в пожарно-спасательную часть № 147 пожарно- спасательного отряда № 30 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Валы горит кровля здания строительной базы.

К месту вызова были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части № 147 пожарно-спасательного отряда № 30, а также коллеги из Главного управления МЧС России по Самарской области.

По прибытии было установлено, что площадь возгорания составляет 1080 квадратных метров.

На тушение оперативно были поданы 2 ствола «Б».

В 09:45 была объявлена локализация пожара, а в 10:45 зафиксирована ликвидация открытого горения. сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»