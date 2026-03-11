Я нашел ошибку
Главные новости:
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что боец сейчас восстанавливается в госпитале и получает необходимую помощь.
Владимир Путин присвоил 21-летнему бойцу Сергею Ярашеву звание Героя России
Диетолог Поляков 9 марта в беседе с aif.ru отметил, что стоимость воды в магазинах редко отражает ее реальные свойства.
Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, какая вода наиболее полезна для здоровья
Людмила Гаврилова служит в СамАрте уже почти 60 лет. И, по признанию актрисы, лучшей творческой судьбы и быть не может.
В СамАрте состоялся бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой 
В Самарской области состоялась презентация шестого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который входит в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей».
Вместе – к новым возможностям: проект «Твой Ход» объединил 1300 студентов Самарской области
По итогам голосования регион в Общественной палате России продолжит представлять Павел Покровский.
Состоялось пленарное заседание Общественной палаты Самарской области
18 марта гостем СОУНБ станет Борис Яковлевич Лихтциндер – доктор технических наук, профессор и изобретатель, чей полувековой опыт работы в науке стал фундаментом для многих открытий.
В СОУНБ состоится встреча с создателем нового научного направления в теории измерений
11 марта утром в ГКУ СО «Центр по делам  ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Валы горит кровля здания строительной базы.
В Ставропольском районе загорелась кровля строительной базы на площади 1080 квадратных метров
В Самаре за 2025 год легализованы трудовые отношения 132 работников и 4058 хозяйствующих субъектов.
В Самаре подвели итоги работы по снижению неформальной занятости за 2025 год 
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
В Ставропольском районе загорелась кровля строительной базы на площади 1080 квадратных метров

146
11 марта утром в ГКУ СО «Центр по делам  ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Валы горит кровля здания строительной базы.

Сегодня в 09:10 в пожарно-спасательную часть № 147 пожарно- спасательного отряда № 30 филиала ГКУ СО «Центр по делам  ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Валы горит кровля здания строительной базы.

К месту вызова были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части № 147 пожарно-спасательного отряда № 30, а также коллеги из Главного управления МЧС России по Самарской области.

По прибытии было установлено, что площадь возгорания составляет 1080 квадратных метров.

На тушение оперативно были поданы 2 ствола «Б».

В 09:45 была объявлена локализация пожара, а в 10:45 зафиксирована ликвидация открытого горения. сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам  ГО, ПБ и ЧС».

 

Фото:  пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам  ГО, ПБ и ЧС»

Теги: Пожар

