Сегодня в Приволжском районе горел частный дом на площади 60 квадратных метров

10 марта в 11:35 в селе Приволжье на улице Зелёная поляна произошел пожар. Оперативно на место вызова выехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 122 Отряда № 45 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» в количестве 8 человек личного состава на 3 единицах техники.

Уже на месте было установлено, что горит жилой дом на площади 60 квадратных метров.

На тушение оперативно были поданы 3 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 12:10 зафиксирована локализация пожара, в 12:28 – объявлена ликвидация открытого горения.

К счастью пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»