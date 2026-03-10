Я нашел ошибку
В Самаре в бассейне СамГТУ состоялось открытие всероссийских соревнований по синхронному плаванию «Принцесса Волги».
Самарская область принимает всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги»
Документальные ленты самарских кинематографистов представили в Русских домах за рубежом в рамках Международного фестиваля кинохроники «БРИКС».
Картины самарских кинодокументалистов увидели зрители в 21 стране мира
На выходных в соцсетях жители били тревогу: в районе Бахиловой Поляны заметили лося. Люди переживали, что животное ранено и может погибнуть.
Минприроды СО: с лосем в Бахиловой Поляне всё в порядке
Сегодня, 10 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одной из главных тем стала подготовка к проведению весенних полевых работ.
Подготовка к посевной: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
ГУФССП России по Самарской области сообщает, что по заявлению лица, в пользу которого принят судебный акт, исполнительный лист может направляться судом в подразделение судебных приставов в виде электронного документа.
ГУФССП СО: исполнительный лист можно подать в электронном виде
10 марта в 11:35 в селе Приволжье на улице Зелёная поляна произошел пожар.
Сегодня в Приволжском районе горел частный дом на площади 60 квадратных метров
С 2024 года в программу диспансеризации включен важный анализ - скрининг на гепатит С.
Эксперт минздрава СО: диспансеризация помогает выявлять гепатит С
По информации Приволжского УГМС утром и днем 11 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.
Утром и днем 11 марта в губернии ожидается туман
Сегодня в Приволжском районе горел частный дом на площади 60 квадратных метров

156
10 марта в 11:35 в селе Приволжье на улице Зелёная поляна произошел пожар.

10 марта в 11:35 в селе Приволжье на улице Зелёная поляна произошел пожар. Оперативно на место вызова выехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 122 Отряда № 45 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» в количестве 8 человек личного состава на 3 единицах техники.

Уже на месте было установлено, что горит жилой дом на площади 60 квадратных метров.
На тушение оперативно были поданы 3 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 12:10 зафиксирована локализация пожара, в 12:28 – объявлена ликвидация открытого горения.

К счастью пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

 

Фото:  пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Теги: Пожар

Новости по теме
В Сызранском районе горели надворные постройки на 70 кв. метрах
10 марта 2026, 11:15
В Сызранском районе горели надворные постройки на 70 кв. метрах
Оперативно на место вызова были направлены расчеты пожарно-спасательного отряда № 47, а также коллеги из Главного управления МЧС России по Самарской области. Происшествия
267
ночью кинельские огнеборцы ликвидировали пожар на площади 150 квадратных метров
05 марта 2026, 13:54
Ночью кинельские огнеборцы ликвидировали пожар на площади 150 квадратных метров
В тушении пожара участвовали 17 человек личного состава на 4 единицах техники. Пострадавших, к счастью, нет. Происшествия
692
3 февраля, утром, на 1173 километре трассы М-5 автодороги «Урал» в пути следование загорелся большегруз.
03 марта 2026, 23:14
В Камышлинском районе на трассе М-5 «Урал» в пути следование загорелся большегруз
3 февраля, утром, на 1173 километре трассы М-5 автодороги «Урал» в пути следование загорелся большегруз. Происшествия
907
Сегодня, 10 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одной из главных тем стала подготовка к проведению весенних полевых работ.
10 марта 2026  17:48
Подготовка к посевной: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
138
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
10 марта 2026  13:29
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
270
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
10 марта 2026  13:08
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
391
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
10 марта 2026  12:55
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
263
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
835
Весь список