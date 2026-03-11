Я нашел ошибку
Главные новости:
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что боец сейчас восстанавливается в госпитале и получает необходимую помощь.
Владимир Путин присвоил 21-летнему бойцу Сергею Ярашеву звание Героя России
Диетолог Поляков 9 марта в беседе с aif.ru отметил, что стоимость воды в магазинах редко отражает ее реальные свойства.
Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, какая вода наиболее полезна для здоровья
Людмила Гаврилова служит в СамАрте уже почти 60 лет. И, по признанию актрисы, лучшей творческой судьбы и быть не может.
В СамАрте состоялся бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой 
В Самарской области состоялась презентация шестого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который входит в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей».
Вместе – к новым возможностям: проект «Твой Ход» объединил 1300 студентов Самарской области
По итогам голосования регион в Общественной палате России продолжит представлять Павел Покровский.
Состоялось пленарное заседание Общественной палаты Самарской области
18 марта гостем СОУНБ станет Борис Яковлевич Лихтциндер – доктор технических наук, профессор и изобретатель, чей полувековой опыт работы в науке стал фундаментом для многих открытий.
В СОУНБ состоится встреча с создателем нового научного направления в теории измерений
11 марта утром в ГКУ СО «Центр по делам  ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Валы горит кровля здания строительной базы.
В Ставропольском районе загорелась кровля строительной базы на площади 1080 квадратных метров
В Самаре за 2025 год легализованы трудовые отношения 132 работников и 4058 хозяйствующих субъектов.
В Самаре подвели итоги работы по снижению неформальной занятости за 2025 год 
Вместе – к новым возможностям: проект «Твой Ход» объединил 1300 студентов Самарской области

132
В Самарской области состоялась презентация шестого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который входит в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

В Самарской области состоялась презентация шестого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который входит в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.  Участниками стали студенты четырёх образовательных организаций высшего и специального профессионального образования. Они узнали, как стать частью единого студенческого сообщества России и развиваться в образовательных и карьерных направлениях.

В ходе регионального тура представители проекта «Твой Ход» рассказали студентам Самарской области об особенностях и правилах участия в основных конкурсных треках шестого сезона: «Делаю», «Твой Ход, староста!», «Вдохновляю», «Определяю» и «Открываю» и о дополнительных возможностях спецпроектов «Твой Ход х Импровизация», «Твой Ход х Дебаттл» и флагманской программы «Жить и создавать в России», направленной на подготовку лидеров студенческого сообщества. Также студенты узнали о новом формате работы клуба победителей «ВосХод», возможностях экспертного центра и работе карьерного центра, который помогает выстраивать индивидуальную профессиональную траекторию уже в период обучения.

«Весенний региональный тур помогает с максимальной пользой провести студенческие годы: раскрыть свой талант, расширить горизонты и попробовать себя в реальных инициативах, которые становятся фундаментом будущих достижений. Особая ценность тура в том, что о возможностях самореализации и развития рассказывают сами студенты – через опыт участия, живые примеры и уже реализованные инициативы. Масштаб проекта "Твой Ход" и высокий интерес участников подтверждают, что молодёжь верит в свои силы, готова брать ответственность и приносить ощутимую пользу университетам, регионам и стране. В Год единства народов России особенно важно видеть, как единое студенческое сообщество объединяет ребят и формирует сильное, профессиональное будущее нашей страны», – отметила руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Юлия Епифанова.

Студенты Самарской области получили подробную информацию от модераторов молодежной политики о том, как принять участие в выбранном треке, и практические рекомендации по участию в различных программах. Региональные команды и победители прошлых сезонов поделились своими историями успеха и рассказали, как «Твой Ход» стал точкой роста для их карьеры и жизни.

В презентациях проекта приняли участие около 1300 студентов из Самарской области, представляющих такие образовательные организации, как Самарский государственный экономический университет; Самарский государственный технический университет; Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева; Тольяттинская академия управления.

«Первая презентация в этом году подарила настоящую волну вдохновения и открыла перед студентами новые карьерные горизонты! В актовом зале СГЭУ собрались студенты разных курсов и направлений, но всех их объединяет одно — возможности, которые открывает Россия и проект "Твой Ход". Встреча прошла в очень теплой, дружелюбной атмосфере: ребята активно участвовали, задавали вопросы, делились собственными идеями. Приятно видеть, как инициативы проекта "Твой Ход" вдохновляют студентов на развитие вперед!», – отметила тренер весеннего регионального тура Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Марина Абрамова.

Стоит отметить, что весенний региональный тур проекта «Твой Ход» в 2026 году охватит 75 регионов и 277 образовательных организаций. В мероприятии примут участие более 90 тысяч студентов.

Проект «Твой Ход» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках Национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

 

Фото:   пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

