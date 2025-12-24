Путин вручил Захаровой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Президент России Владимир Путин 24 декабря наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени в ходе церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля, пишут "Известия".

«Я благодарю за столь высокую награду. Я хочу поблагодарить свое родное ведомство — Министерство иностранных дел, где я служу, — за доверие и наставничество», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что именно родители сыграли ключевую роль в формировании ее жизненных ценностей.

«Я благодарна им за очень многое. Но главное, за что я хочу сказать им спасибо и низко поклониться, — за то, что они открыли во мне, воспитали и научили любить свою страну, свою Родину, Россию», — отметила дипломат.

В ходе церемонии Путин также поздравил Захарову с 50-летним юбилеем, назвав ее голосом российской дипломатии.

