В ходе церемонии Путин также поздравил Захарову с 50-летним юбилеем, назвав ее голосом российской дипломатии.
Путин вручил Захаровой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Самарской области директора табачной компании подозревают в неуплате налогов на 7 млрд рублей
Все желающие смогут посмотреть выставки "На велосипеде в космос" и "Конфетный этикет".
25 декабря Музей Модерна в Самаре отметит свой день рождения
Фонд библиотеки пополнился почти 1800 новыми книгами современных авторов, отечественной и зарубежной классики.
В Сызрани открылась после масштабной модернизации библиотека № 10 
Инициатива о соцрекламе блогеров усилит диалог с государством.
Эксперт оценил идею о размещении блогерами соцрекламы о традиционных ценностях
Подведение итогов будет также транслироваться в прямом эфире на ведущих телеканалах региона.
Вячеслав Федорищев подведет основные итоги развития региона в прямом эфире 26 декабря
В регионе реализуется комплекс мер, направленных на заботу о семьях военнослужащих и сотрудников силовых структур, выполняющих служебные задачи в зоне проведения СВО, а также о семьях погибших героев.
В Самарской области состоится 17 новогодних представлений для детей и членов семей участников спецоперации
По информации департамента городского хозяйства и экологии, особое внимание коммунальные и дорожные службы уделяют очистке тротуаров, лестничных спусков, пешеходных переходов и остановочных павильонов.
Иван Носков: «Уборка снега с дорог и тротуаров Самары идет в штатном режиме»
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Путин вручил Захаровой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

В ходе церемонии Путин также поздравил Захарову с 50-летним юбилеем, назвав ее голосом российской дипломатии.

Президент России Владимир Путин 24 декабря наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени в ходе церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля, пишут "Известия".

«Я благодарю за столь высокую награду. Я хочу поблагодарить свое родное ведомство — Министерство иностранных дел, где я служу, — за доверие и наставничество», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что именно родители сыграли ключевую роль в формировании ее жизненных ценностей.

«Я благодарна им за очень многое. Но главное, за что я хочу сказать им спасибо и низко поклониться, — за то, что они открыли во мне, воспитали и научили любить свою страну, свою Родину, Россию», — отметила дипломат.

В ходе церемонии Путин также поздравил Захарову с 50-летним юбилеем, назвав ее голосом российской дипломатии.

 

Фото:   pxhere.com

 

