Гериатр Минздрава РФ рассказала о доказанном способе сохранить молодость

Один из самых научно доказанных способов продлить молодость — физическая активность. Если даже просто отказаться от использования лифта, риск смерти от любой причины снижается на 32%. Об этом «Известиям» рассказала д. м. н., профессор, главный внештатный гериатр Минздрава России, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.

Если человек мало двигается — это путь к старению. Чтобы сохранять мышцы, нужно придерживаться определенных правил.

«150–300 минут обязательно аэробных нагрузок. Это может быть ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание. Два-три раза в неделю силовые нагрузки, для пожилых мы еще рекомендуем упражнения на баланс», — советует гериатр.

Даже просто увеличив продолжительность пеших прогулок, можно позитивно повлиять на свое состояние, рассказала гостья подкаста.

«Перестаньте ездить на лифте, на транспорте, когда есть возможность пройти пешком. В день нужно проходить 10 тыс. шагов. Доказано, что у детей, которые занимались спортом, во взрослом возрасте риск заболеть деменцией намного меньше, эффект сохраняется много лет», — отметила эксперт.

Никогда не поздно заняться спортом, даже если человек до пожилого возраста вел пассивный образ жизни.

«На любом этапе жизни физическая активность повлияет на ваш прогноз. В пожилом возрасте доктор поможет подобрать подходящие нагрузки. Надо заниматься, начиная с тех нагрузок, которые человек переносит, и постепенно поднимать интенсивность», — сказала она.

Ткачева также подчеркнула, что для сохранения молодости очень важен внутренний настрой человека и его целеполагание.

Фото: freepik.com