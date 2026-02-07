Умер прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко

Умер прапраправнук поэта Александра Пушкина Вячеслав Гуцко. Об этом 7 февраля сообщил Государственный музей А.С. Пушкина, пишут "Известия".

«Ушел из жизни Вячеслав Александрович Гуцко — прапраправнук Александра Сергеевича Пушкина», — говорится в Telegram-канале музея.

Вячеслав Гуцко являлся представителем пятого поколения прямых потомков поэта, праправнуком его старшего сына Александра. Он более 50 лет проработал инженером-конструктором в КБ транспортно-химического машиностроения на заводе имени Лихачева.

В музее отметили, что дата его смерти совпала с днем памяти Пушкина по старому стилю. В пресс-службе подчеркнли, что Гуцко долгие годы был другом музея.