Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2024 году поступление в 10-й класс выбрали 43% выпускников, в 2023 году — 44%, а в 2020 году этот показатель был 47%.
В России рекордно сократилось количество поступающих в 10-й класс школьников
По предварительной информации, ранены шесть человек, в том числе двое полицейских.
В Уфе подросток с ножом напал на студентов в общежитии
Завершилась экскурсия великолепным спектаклем - оперой Джузеппе Верди "Аида" в постановке Самарского театра оперы и балета им. Д. Шостаковича.
Студенты Тольяттинского колледжа искусств побывали на экскурсии в Самаре
Вячеслав Гуцко являлся представителем пятого поколения прямых потомков Пушкина, праправнуком его старшего сына Александра.
Умер прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко
В этом году в пятый раз в нашей стране проходили всероссийские соревнования по регби «Поволжский овал» среди мальчиков и девочек 11-12 лет.
«Поволжский Овал»: в Самаре состоялся всероссийский турнир по регби
Температура воздуха 8 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -8, -10°С.
8 февраля в регионе небольшой снег. до -12°С
Если человек мало двигается — это путь к старению. Чтобы сохранять мышцы, нужно придерживаться определенных правил.
Гериатр Минздрава РФ рассказала о доказанном способе сохранить молодость
В следующую субботу, 14 февраля, в Самаре и еще 18 муниципальных образованиях региона пройдут лыжные старты в рамках 44-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
«Лыжня России»: ровно через неделю в Самаре пройдут лыжные старты
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.05
0.5
EUR 91.05
0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Умер прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко

236
Вячеслав Гуцко являлся представителем пятого поколения прямых потомков Пушкина, праправнуком его старшего сына Александра.

Умер прапраправнук поэта Александра Пушкина Вячеслав Гуцко. Об этом 7 февраля сообщил Государственный музей А.С. Пушкина, пишут "Известия".

«Ушел из жизни Вячеслав Александрович Гуцко — прапраправнук Александра Сергеевича Пушкина», — говорится в Telegram-канале музея.

Вячеслав Гуцко являлся представителем пятого поколения прямых потомков поэта, праправнуком его старшего сына Александра. Он более 50 лет проработал инженером-конструктором в КБ транспортно-химического машиностроения на заводе имени Лихачева.

В музее отметили, что дата его смерти совпала с днем памяти Пушкина по старому стилю. В пресс-службе подчеркнли, что Гуцко долгие годы был другом музея.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
311
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
1275
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
1192
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
571
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
582
Весь список