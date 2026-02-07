В Самаре прокуратура проводит проверку после видео с дракой школьниц

В Самаре завели уголовное дело из-за нападения школьницы на учениц. Регулярные конфликтные ситуации и драки происходят в школе № 87. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

«В социальных медиа говорится, что девочка совершает противоправные действия в отношении своих сверстников. Указывается на бездействие руководства школы», – рассказали в пресс-службе.

По поручению и.о. руководителя следственного управления заведено уголовное дело о халатности. В ходе расследования установят все обстоятельства и причины произошедшего, а также оценят действия должностных лиц школы, пишет Самара-КП.