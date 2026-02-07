В Госдуме сообщили о новой налоговой выплате для родителей двух и более детей

С 1 января в России появилась новая налоговая выплата для родителей двух и более детей, чей доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. Об этом 7 февраля сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«С 1 января 2026 года в России появилась новая мера поддержки для семей с детьми — семейная налоговая выплата», — отметила Стенякина в беседе с «РИА Новости».

Отмечается, что для получения выплаты нужно подать заявление.

Эта мера распространена также на усыновителей, опекунов и попечителей.