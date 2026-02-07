Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 8 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -8, -10°С.
8 февраля в регионе небольшой снег. до -12°С
Если человек мало двигается — это путь к старению. Чтобы сохранять мышцы, нужно придерживаться определенных правил.
Гериатр Минздрава РФ рассказала о доказанном способе сохранить молодость
В следующую субботу, 14 февраля, в Самаре и еще 18 муниципальных образованиях региона пройдут лыжные старты в рамках 44-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
стало известно, как в Самаре хотят застроить Безымянку
В Самаре прокуратура проводит проверку после видео с дракой школьниц
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
Россиянам назвали признаки плохого чая
В Госдуме сообщили о новой налоговой выплате для родителей двух и более детей
191
С 1 января в России появилась новая налоговая выплата для родителей двух и более детей, чей доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. Об этом 7 февраля сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«С 1 января 2026 года в России появилась новая мера поддержки для семей с детьми — семейная налоговая выплата», — отметила Стенякина в беседе с «РИА Новости».

Отмечается, что для получения выплаты нужно подать заявление.

Эта мера распространена также на усыновителей, опекунов и попечителей.

