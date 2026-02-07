Россиянам назвали признаки плохого чая

Люди часто не знают, как отличить хороший чай от плохого. О том, на что нужно обращать внимание при выборе чая и каким мифам о качестве чая не нужно верить, 7 февраля «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры технологии бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк.

По ее словам, качественный чай может иметь мелкую фракцию, чайную пыль и самые разные оттенки.

«Чайная пыль образуется во время высушивания чайного листа. Когда листья чая проходят процесс скручивания для начала процесса ферментации, на поверхность листьев выходит сок из листьев. Он содержит экстрактивные вещества, находящиеся внутри клетки, и в дальнейшем при высушивании образует так называемую чайную пыль. <...> Ничего вредного в ней нет и не может быть», — пояснила Мойсеяк.

Наличие мелкой фракции чая в чайный пакетиках — это необходимость в рамках перекуса, и в нем нет ничего вредного, по словам профессора.

Цвет чая зависит от глубины ферментации и сорта чая, и сероватые оттенки могут быть естественными.

«Серые оттенки чая, как бы серебристые, имеет ферментированный верхний нераскрывшийся листочек, он обладает очень высокими питательными характеристиками, больше всего содержит связанного кофеина, поэтому если в чайном пакете присутствуют серые листочки, это хороший показатель», — отметила эксперт.

Говоря о признаках некачественного чая, Мойсеяк попросила обратить внимание на запах чая.

«Плохо, если присутствует запах залежавшейся травы, гнилостный, резины и других несвойственных запахов. Эти побочные дефекты возможны у залежавшегося чая и при нарушении условий хранения», — отметила специалист.

Также не стоит думать, что крупнолистовой чай всегда качественен — большую ценность имеют верхние три листочка, которые обычно не такие крупные. Крупный же лист, скорее всего, более старый, а значит, он будет отдавать меньше экстрактивных веществ.

Эксперт рекомендовала читать информацию на упаковке. Отсутствие данных о стране происхождения, регионе сбора, типе чая или производителе характерно для дешевого и, скорее всего, некачественного продукта, пишут "Известия".

По мнению Мойсеяк, плохой чай способен раздражать слизистую желудка, вызывать изжогу, головные боли и аллергические реакции.