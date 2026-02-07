Я нашел ошибку
Температура воздуха 8 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -8, -10°С.
8 февраля в регионе небольшой снег. до -12°С
Если человек мало двигается — это путь к старению. Чтобы сохранять мышцы, нужно придерживаться определенных правил.
Гериатр Минздрава РФ рассказала о доказанном способе сохранить молодость
В следующую субботу, 14 февраля, в Самаре и еще 18 муниципальных образованиях региона пройдут лыжные старты в рамках 44-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
«Лыжня России»: ровно через неделю в Самаре пройдут лыжные старты
стало известно, как в Самаре хотят застроить Безымянку
Стало известно, как в Самаре хотят застроить Безымянку
В Самаре прокуратура проводит проверку после видео с дракой школьниц
В Самаре прокуратура проводит проверку после видео с дракой школьниц
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
Россиянам назвали признаки плохого чая
Россиянам назвали признаки плохого чая
В Госдуме сообщили о новой налоговой выплате для родителей двух и более детей
В Госдуме сообщили о новой налоговой выплате для родителей двух и более детей
Россиянам назвали признаки плохого чая

Россиянам назвали признаки плохого чая

Люди часто не знают, как отличить хороший чай от плохого. О том, на что нужно обращать внимание при выборе чая и каким мифам о качестве чая не нужно верить, 7 февраля «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры технологии бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк.

По ее словам, качественный чай может иметь мелкую фракцию, чайную пыль и самые разные оттенки.

«Чайная пыль образуется во время высушивания чайного листа. Когда листья чая проходят процесс скручивания для начала процесса ферментации, на поверхность листьев выходит сок из листьев. Он содержит экстрактивные вещества, находящиеся внутри клетки, и в дальнейшем при высушивании образует так называемую чайную пыль. <...> Ничего вредного в ней нет и не может быть», — пояснила Мойсеяк.

Наличие мелкой фракции чая в чайный пакетиках — это необходимость в рамках перекуса, и в нем нет ничего вредного, по словам профессора.

Цвет чая зависит от глубины ферментации и сорта чая, и сероватые оттенки могут быть естественными.

«Серые оттенки чая, как бы серебристые, имеет ферментированный верхний нераскрывшийся листочек, он обладает очень высокими питательными характеристиками, больше всего содержит связанного кофеина, поэтому если в чайном пакете присутствуют серые листочки, это хороший показатель», — отметила эксперт.

Говоря о признаках некачественного чая, Мойсеяк попросила обратить внимание на запах чая.

«Плохо, если присутствует запах залежавшейся травы, гнилостный, резины и других несвойственных запахов. Эти побочные дефекты возможны у залежавшегося чая и при нарушении условий хранения», — отметила специалист.

Также не стоит думать, что крупнолистовой чай всегда качественен — большую ценность имеют верхние три листочка, которые обычно не такие крупные. Крупный же лист, скорее всего, более старый, а значит, он будет отдавать меньше экстрактивных веществ.

Эксперт рекомендовала читать информацию на упаковке. Отсутствие данных о стране происхождения, регионе сбора, типе чая или производителе характерно для дешевого и, скорее всего, некачественного продукта, пишут "Известия".

По мнению Мойсеяк, плохой чай способен раздражать слизистую желудка, вызывать изжогу, головные боли и аллергические реакции.

Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
