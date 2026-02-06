Я нашел ошибку
6 февраля при пожаре в селе  Алькино пострадал один человек.
Сегодня ночью в Похвистневском районе горел частный дом
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.
В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног
В этом году число победителей увеличено с 30 до 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие своих бизнес-проектов.
Молодые предприниматели губернии могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ» 
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе
Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе
Мероприятия
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах

315
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах

В Самарской области ведется планомерная работа по развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. По итогам 2025 года на дорогах региона функционирует 1766 стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации, что соответствует целевому показателю 0,4 камеры на 10 км дорог. Всего за год было установлено более 1100 камер, что делает региональную систему одной из самых масштабных в России.

Вопрос развития этого ключевого инструмента находится на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. 26 января на оперативном совещании в Правительстве глава региона дал поручение по наращиванию группировки камер, подчеркнув их роль в снижении аварийности. Врио министра транспорта и автомобильных дорог Артур Абдрашитов доложил о ходе реализации соответствующих мероприятий, отметив, что внедрение цифровых технологий позволяет не только повысить безопасность, но и эффективно контролировать дорожную обстановку.

Особое внимание уделяется аварийно-опасным участкам. В 2025 году на 42 таких очагах было размещено 236 камер, что напрямую способствует снижению аварийности. Дальнейшее развитие системы осуществляется по утвержденному ведомственному плану, который предусматривает поэтапное увеличение группировки до 2500 камер к 2030 году.

Параллельно идет работа над расширением функциональности комплексов. К примеру, в тестовом режиме работают системы, автоматически фиксирующие нарушения правил парковки и непредоставление преимущества пешеходам, а в перспективе перечень фиксируемых нарушений ПДД будет расширен.

Система представляет собой слаженный механизм. Комплексы, распределенные по рубежам контроля скорости, проезда перекрестков и парковки, в режиме реального времени передают данные по защищенным каналам связи в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) Госавтоинспекции. «На сегодняшний день система обеспечивает фиксацию 24 видов правонарушений. Техническую исправность комплексов и планирование новых точек установки обеспечивает наше управление. Все фиксируемые события поступают в ЦАФАП, где инспекторы на их основании выносят решения», – пояснил руководитель управления эксплуатации системы фотовидеофиксации ГКУ СО «Управление дорог» Владислав Глазко.

Эффективность системы подтверждается на конкретных участках. Так, в 2025 году на оживленном перекрестке Московского шоссе, улиц Луначарского, и Гагарина благодаря новым камерам выявлено более 20 тысяч нарушений ПДД. «Основная задача системы – влиять на аварийность и обеспечивать сохранение жизней наших граждан на дорогах. Применение комплексов фотовидеофиксации является ключевым инструментом в этой работе», – подчеркнул Александр Зангионов, начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции по Самарской области.

Вся проводимая работа направлена на системное повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности и создание комфортной транспортной среды для жителей Самарской области. «Позитивно отношусь к увеличению количества камер. Это дисциплинирует водителей, а значит, безопаснее становится переходить перекрестки», – поделился мнением житель Самары Константин Лапов.

Теги: В центре внимания

Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
06 февраля 2026, 09:34
06 февраля 2026, 09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
Горожанам предлагают поделиться мнением о том, насколько удобным стал новый маршрут, улучшилась ли транспортная доступность ключевых объектов и сократилось ли... Транспорт
223
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических задач.
05 февраля 2026, 17:58
05 февраля 2026, 17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся... Общество
467
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
05 февраля 2026, 13:45
05 февраля 2026, 13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал новые расценки на проезд в межмуниципальных маршрутах. Транспорт
411
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
299
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
227
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических задач.
5 февраля 2026  17:58
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
468
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
413
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
5 февраля 2026  13:36
5 февраля 2026  13:36
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
413
Весь список