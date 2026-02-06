В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах

В Самарской области ведется планомерная работа по развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. По итогам 2025 года на дорогах региона функционирует 1766 стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации, что соответствует целевому показателю 0,4 камеры на 10 км дорог. Всего за год было установлено более 1100 камер, что делает региональную систему одной из самых масштабных в России.

Вопрос развития этого ключевого инструмента находится на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. 26 января на оперативном совещании в Правительстве глава региона дал поручение по наращиванию группировки камер, подчеркнув их роль в снижении аварийности. Врио министра транспорта и автомобильных дорог Артур Абдрашитов доложил о ходе реализации соответствующих мероприятий, отметив, что внедрение цифровых технологий позволяет не только повысить безопасность, но и эффективно контролировать дорожную обстановку.

Особое внимание уделяется аварийно-опасным участкам. В 2025 году на 42 таких очагах было размещено 236 камер, что напрямую способствует снижению аварийности. Дальнейшее развитие системы осуществляется по утвержденному ведомственному плану, который предусматривает поэтапное увеличение группировки до 2500 камер к 2030 году.

Параллельно идет работа над расширением функциональности комплексов. К примеру, в тестовом режиме работают системы, автоматически фиксирующие нарушения правил парковки и непредоставление преимущества пешеходам, а в перспективе перечень фиксируемых нарушений ПДД будет расширен.

Система представляет собой слаженный механизм. Комплексы, распределенные по рубежам контроля скорости, проезда перекрестков и парковки, в режиме реального времени передают данные по защищенным каналам связи в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) Госавтоинспекции. «На сегодняшний день система обеспечивает фиксацию 24 видов правонарушений. Техническую исправность комплексов и планирование новых точек установки обеспечивает наше управление. Все фиксируемые события поступают в ЦАФАП, где инспекторы на их основании выносят решения», – пояснил руководитель управления эксплуатации системы фотовидеофиксации ГКУ СО «Управление дорог» Владислав Глазко.

Эффективность системы подтверждается на конкретных участках. Так, в 2025 году на оживленном перекрестке Московского шоссе, улиц Луначарского, и Гагарина благодаря новым камерам выявлено более 20 тысяч нарушений ПДД. «Основная задача системы – влиять на аварийность и обеспечивать сохранение жизней наших граждан на дорогах. Применение комплексов фотовидеофиксации является ключевым инструментом в этой работе», – подчеркнул Александр Зангионов, начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции по Самарской области.

Вся проводимая работа направлена на системное повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности и создание комфортной транспортной среды для жителей Самарской области. «Позитивно отношусь к увеличению количества камер. Это дисциплинирует водителей, а значит, безопаснее становится переходить перекрестки», – поделился мнением житель Самары Константин Лапов.