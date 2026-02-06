Во Флориде убили 5000 свалившихся с деревьев игуан

Представители службы охраны дикой природы Флориды говорят, что они подвергли эвтаназии более 5000 игуан, считающихся инвазивным видом в этом американском штате, после того как полчища рептилий замерзли и попадали с деревьев во время резкого похолодания на этой неделе, пишет МК.

Комиссия по рыболовству и дикой природе Флориды (FWC) санкционировала первую официально разрешенную выбраковку “оглушенных холодом” игуан, поскольку температура во многих районах штата опустилась ниже нуля, пишет The Guardian.

Представители общественности и профессиональные компании по борьбе с вредителями доставили 5195 крупных инвазивных зеленых игуан в центры сбора FWC, где рептилии были подвергнуты эвтаназии.

Почти все случаи произошли в Южной Флориде, где в субботу существа начали падать с деревьев. Организм тропических игуан отключается при низкой температуре, но они могут оставаться живыми в течение нескольких дней, окоченевшими и неподвижными, пока температура не повысится, подчеркивает The Guardian.

Большинство из них, 3882 игуаны, были доставлены в штаб-квартиру FWC в Санрайзе. Еще 1075 животных были доставлены в Теквесту; 215 были доставлены в Марафон на Флорида-Кис и 23 - в Форт-Майерс, сообщили в FWC.

На прошлой неделе комиссия приняла экстренное распоряжение о двухдневном прекращении работ в воскресенье и понедельник, используя резкое похолодание как временное преимущество в своих усилиях по сокращению численности роющих животных, которых обвиняют в повреждении тротуаров, дамб и другой инфраструктуры, а также в их ненасытном аппетите к местным растениям и цветам.

“Как инвазивный вид, зеленые игуаны оказывают негативное воздействие на окружающую среду и экономику Флориды, - говорится в заявлении Роджера Янга, исполнительного директора FWC. – Изъятие более 5000 этих неместных ящериц за столь короткий промежуток времени стало возможным только благодаря скоординированным усилиям многих сотрудников различных подразделений и офисов FWC, наших партнеров и, конечно же, многих местных жителей, которые нашли время, чтобы собрать и сдать оглушенных холодом игуан из других стран”.

Температура в Южной Флориде, которая достигла самого низкого уровня, по крайней мере, с 2010 года, к среде снова значительно повысилась, и еще многие тысячи упавших игуан, которых не удалось собрать, отогревались и выходили из своего длительного оцепенения.

Населению разрешается гуманно убивать зеленых игуан круглый год на своей территории или с разрешения землевладельца, но владеть ими в качестве домашних животных или перевозить их без лицензии незаконно, отмечает The Guardian.

Между тем, по данным AccuWeather, редкий арктический воздух, который в начале недели распространится в южной и центральной Флориде, нанесет штату экономический ущерб на сумму от 13 до 15 миллиардов долларов, в частности, сильно пострадают цитрусовые рощи и другие сельскохозяйственные отрасли.

“Недавние заморозки, возможно, уничтожили или серьезно повредили 8-10% нынешнего урожая цитрусовых на деревьях. Мы узнаем больше о масштабах ущерба, когда в ближайшие дни будет проведена оценка цитрусовых рощ”, - сказал основатель и исполнительный председатель AccuWeather Джоэл Майерс.

Производители предупредили, что в результате этого цены на выращиваемые во Флориде фрукты и овощи, вероятно, вырастут в ближайшие дни и недели, а Уилтон Симпсон, уполномоченный по сельскому хозяйству штата, призвал Министерство сельского хозяйства США одобрить декларацию о стихийном бедствии, открывающую федеральную помощь фермерам и поставщикам.