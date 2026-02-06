Я нашел ошибку
6 февраля при пожаре в селе  Алькино пострадал один человек.
Сегодня ночью в Похвистневском районе горел частный дом
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.
В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног
В этом году число победителей увеличено с 30 до 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие своих бизнес-проектов.
Молодые предприниматели губернии могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ» 
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе
Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Во Флориде убили 5000 свалившихся с деревьев игуан

Во Флориде убили 5000 свалившихся с деревьев игуан

Представители службы охраны дикой природы Флориды говорят, что они подвергли эвтаназии более 5000 игуан, считающихся инвазивным видом в этом американском штате, после того как полчища рептилий замерзли и попадали с деревьев во время резкого похолодания на этой неделе, пишет МК.

Комиссия по рыболовству и дикой природе Флориды (FWC) санкционировала первую официально разрешенную выбраковку “оглушенных холодом” игуан, поскольку температура во многих районах штата опустилась ниже нуля, пишет The Guardian.

Представители общественности и профессиональные компании по борьбе с вредителями доставили 5195 крупных инвазивных зеленых игуан в центры сбора FWC, где рептилии были подвергнуты эвтаназии.

Почти все случаи произошли в Южной Флориде, где в субботу существа начали падать с деревьев. Организм тропических игуан отключается при низкой температуре, но они могут оставаться живыми в течение нескольких дней, окоченевшими и неподвижными, пока температура не повысится, подчеркивает The Guardian.

Большинство из них, 3882 игуаны, были доставлены в штаб-квартиру FWC в Санрайзе. Еще 1075 животных были доставлены в Теквесту; 215 были доставлены в Марафон на Флорида-Кис и 23 - в Форт-Майерс, сообщили в FWC.

На прошлой неделе комиссия приняла экстренное распоряжение о двухдневном прекращении работ в воскресенье и понедельник, используя резкое похолодание как временное преимущество в своих усилиях по сокращению численности роющих животных, которых обвиняют в повреждении тротуаров, дамб и другой инфраструктуры, а также в их ненасытном аппетите к местным растениям и цветам.

“Как инвазивный вид, зеленые игуаны оказывают негативное воздействие на окружающую среду и экономику Флориды, - говорится в заявлении Роджера Янга, исполнительного директора FWC. – Изъятие более 5000 этих неместных ящериц за столь короткий промежуток времени стало возможным только благодаря скоординированным усилиям многих сотрудников различных подразделений и офисов FWC, наших партнеров и, конечно же, многих местных жителей, которые нашли время, чтобы собрать и сдать оглушенных холодом игуан из других стран”.

Температура в Южной Флориде, которая достигла самого низкого уровня, по крайней мере, с 2010 года, к среде снова значительно повысилась, и еще многие тысячи упавших игуан, которых не удалось собрать, отогревались и выходили из своего длительного оцепенения.

Населению разрешается гуманно убивать зеленых игуан круглый год на своей территории или с разрешения землевладельца, но владеть ими в качестве домашних животных или перевозить их без лицензии незаконно, отмечает The Guardian.

Между тем, по данным AccuWeather, редкий арктический воздух, который в начале недели распространится в южной и центральной Флориде, нанесет штату экономический ущерб на сумму от 13 до 15 миллиардов долларов, в частности, сильно пострадают цитрусовые рощи и другие сельскохозяйственные отрасли.

“Недавние заморозки, возможно, уничтожили или серьезно повредили 8-10% нынешнего урожая цитрусовых на деревьях. Мы узнаем больше о масштабах ущерба, когда в ближайшие дни будет проведена оценка цитрусовых рощ”, - сказал основатель и исполнительный председатель AccuWeather Джоэл Майерс.

Производители предупредили, что в результате этого цены на выращиваемые во Флориде фрукты и овощи, вероятно, вырастут в ближайшие дни и недели, а Уилтон Симпсон, уполномоченный по сельскому хозяйству штата, призвал Министерство сельского хозяйства США одобрить декларацию о стихийном бедствии, открывающую федеральную помощь фермерам и поставщикам.

В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
5 февраля 2026  17:58
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
5 февраля 2026  13:36
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
5 февраля 2026  13:36
