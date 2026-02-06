Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии

Специалисты Тольяттинской городской клинической больницы №5 провели сложную операцию по удалению новообразования в средостении через минимальный разрез. Подобные оперативные вмешательства ранее выполнялись только в федеральных центрах.



У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.



"Средостение — пространство в грудной клетке между легкими, в котором находятся сердце, крупные сосуды (аорта, верхняя полая вена), лимфатические узлы и другие важнейшие органы. Из-за труднодоступной локализации новообразования, усугубленной близостью крупных кровеносных магистралей, проведение хирургического вмешательства становится крайне сложным", — пояснил заведующий торакальным отделением, врач-торакальный хирург Андрей Слугин.



Ранее такие вмешательства выполняли через несколько проколов или большой разрез. Проведение операции таким способом в данном случае было бы достаточно травматичным.



В стационаре пациентке провели дообследования. Также врачи дополнительно проконсультировались со специалистами Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена.



"Мы приняли решение провести операцию малотравматичным методом, - отметил Андрей Слугин. - Сделали небольшой разрез под мечевидным отростком, и, не заходя в брюшную полость, между сердцем и грудиной установили специальный порт для ввода манипуляторов, с помощью которых удалили новообразование. Этот способ позволил радикально удалить опухоль вместе с лимфатическими узлами, не затрагивая жизненно важные органы и сосуды".



Применение данного подхода позволяет не только значительно сократить период восстановления и минимизировать риск послеоперационных осложнений, но и уменьшить вероятность рецидива опухоли.

Фото: минздрав СО