Я нашел ошибку
Главные новости:
Школы Самары принимают участие в просветительском проекте «Финансовая безопасность в образовательных организациях».
Для школьников Самары проводят уроки финансовой безопасности
6 февраля при пожаре в селе  Алькино пострадал один человек.
Сегодня ночью в Похвистневском районе горел частный дом
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.
В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног
В этом году число победителей увеличено с 30 до 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие своих бизнес-проектов.
Молодые предприниматели губернии могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ» 
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.55
-0.36
EUR 90.29
-0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии

89
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.

Специалисты Тольяттинской городской клинической больницы №5 провели сложную операцию по удалению новообразования в средостении через минимальный разрез. Подобные оперативные вмешательства ранее выполнялись только в федеральных центрах.

У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.

"Средостение — пространство в грудной клетке между легкими, в котором находятся сердце, крупные сосуды (аорта, верхняя полая вена), лимфатические узлы и другие важнейшие органы. Из-за труднодоступной локализации новообразования, усугубленной близостью крупных кровеносных магистралей, проведение хирургического вмешательства становится крайне сложным", — пояснил заведующий торакальным отделением, врач-торакальный хирург Андрей Слугин.

Ранее такие вмешательства выполняли через несколько проколов или большой разрез. Проведение операции таким способом в данном случае было бы достаточно травматичным.

В стационаре пациентке провели дообследования. Также врачи дополнительно проконсультировались со специалистами Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена.

"Мы приняли решение провести операцию малотравматичным методом, - отметил Андрей Слугин. - Сделали небольшой разрез под мечевидным отростком, и, не заходя в брюшную полость, между сердцем и грудиной установили специальный порт для ввода манипуляторов, с помощью которых удалили новообразование. Этот способ позволил радикально удалить опухоль вместе с лимфатическими узлами, не затрагивая жизненно важные органы и сосуды".

Применение данного подхода позволяет не только значительно сократить период восстановления и минимизировать риск послеоперационных осложнений, но и уменьшить вероятность рецидива опухоли.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Новая медтехника закуплена за счёт средств областного бюджета и установлена в тольяттинской детской больнице в конце декабря 2025 года.
02 февраля 2026, 15:26
Быстрая и точная диагностика: обновился парк оборудования детской больницы Тольятти
Новая медтехника закуплена за счёт средств областного бюджета и установлена в тольяттинской детской больнице в конце декабря 2025 года. Здравоохранение
659
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
26 января 2026, 15:10
7 молодых специалистов из других регионов работают в поликлинике №2 Тольятти по региональной программе
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области. Здравоохранение
745
Новая мера поддержки, которая введена в 2025 году, уже помогла трудоустроить в учреждения Тольятти и Сызрани 26 новых специалистов
20 января 2026, 14:38
В Тольятти 15 врачей, переехавших на работу из других регионов, получили 1 млн рублей
Новая мера поддержки, которая введена в 2025 году, уже помогла трудоустроить в учреждения Тольятти и Сызрани 26 новых специалистов Здравоохранение
810
Здравоохранение
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
6 февраля 2026  14:35
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
89
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.
6 февраля 2026  14:21
В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног
93
Разработанный в СамГМУ тренажер для реабилитации ReviSide поможет оценивать уровень тревожных расстройств
6 февраля 2026  13:24
Разработанный в СамГМУ тренажер для реабилитации ReviSide поможет оценивать уровень тревожных расстройств
167
Уже в этом году в медицинские учреждения Самарской области будет поставлено еще пять новых аппаратов МРТ.
5 февраля 2026  16:58
На средства регионального бюджета приобретен новый аппарат МРТ в больницу им. В.Д. Середавина
489
Около 700 жителей посёлка Сокский получают медпомощь в обновлённых условиях.
5 февраля 2026  16:49
В посёлке Сокский Исаклинского района проведен капитальный ремонт офиса врача общей практики
492
За год в таких региональных подразделениях при поликлиниках и больницах было диагностировано более 3700 злокачественных новообразований.
4 февраля 2026  20:51
В центрах амбулаторной онкопомощи региона за год провели более 230000 исследований
638
Минздрав Удмуртской Республики изучил опыт Самарской области по строительству модульных конструкций
4 февраля 2026  16:46
Минздрав Удмуртской Республики изучил опыт Самарской области по строительству модульных конструкций
655
В Большеглушицком районе возводятся новые фельдшерско-акушерские пункты за счет средств областного бюджета.
4 февраля 2026  14:16
В поселках Малороссийский и Муратшино откроют два современных ФАПа
540
Заведующая центром здоровья Самарской гор больницы №10, врач-терапевт Анна Курпита рассказала о сбалансированнме питани.
3 февраля 2026  16:59
Самарский врач-терапевт: "Сбалансированное питание играет важную роль в профилактике онкозаболеваний"
713
Современные условия для оказания медицинской помощи создаются для жителей села Троицкое.
3 февраля 2026  16:37
В Безенчукском районе возводят новый ФАП: проводятся работы по внутренней отделке
645
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15954
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
315
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
229
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
469
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
413
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
5 февраля 2026  13:36
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
413
Весь список